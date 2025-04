Algérie: Alger - Journée d'étude sur les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption

ALGER — Une Journée d'étude sur "Les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption en Algérie" a été organisée, mardi, par la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'Université d'Alger 3, en collaboration avec la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

S'exprimant à cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 3, Khaled Rouaski, a indiqué que cette rencontre "entend sortir avec des solutions à la fois académiques et pratiques pour l'éradication de la corruption, conformément aux orientations des hautes autorités du pays et aux recommandations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de prévention et de lutte contre ce phénomène".

De son côté, le doyen de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Samir Azzedine, a indiqué que "le phénomène de la corruption est l'un des plus grands défis entravant le processus de développement socioéconomique des pays, en raison de ses répercussions négatives sur le climat des affaires".

Le membre du Conseil de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Abdelmadjid Keddi, a, quant à lui, mis en avant le rôle de l'Université dans "le renforcement de la transparence et de la prévention de la corruption, en s'appuyant sur la formation et la promotion de la culture de la lutte contre ce fléau".

D'autres intervenants ont abordé le cadre juridique de la prévention de la corruption, illustré par la création de plusieurs structures spécialisées comme la Cellule de traitement du renseignement financier, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et l'Office central de répression de la corruption et la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, créées en vertu de la Constitution de 2020.