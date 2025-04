Algérie: Mouloudji préside la cérémonie de célébration de la 'Semaine arabe des sourds'

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji a présidé, mardi, la cérémonie de célébration de la Semaine arabe des sourds à l'Ecole supérieure des enseignants des sourds-muets à Béni Messous (Alger).

Dans son allocution, la ministre a précisé que cet événement constituait une occasion pour mettre en avant les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion des personnes à besoins spécifiques, notamment celles atteintes de handicap auditif.

Elle a, par là même, indiqué que le secteur de la solidarité nationale adoptait "une politique nationale participative issue du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier à cette catégorie".

Afin de garantir le droit des Sourds à l'éducation et à l'enseignement, "une série de mesures a été prise pour permettre aux enfants de rejoindre les établissements éducatifs spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale, dans les meilleures conditions", a-t-elle expliqué.

Dans cette perspective, Mme Mouloudji a évoqué les moyens humains et matériels mobilisés, les programmes éducatifs adaptés, les équipements spécialisés et les mesures appropriées permettant d'assurer des services sanitaires, psychologiques, éducatifs et pédagogiques à cette frange de la société.

Elle a rappelé, dans ce sens, que le secteur de la solidarité nationale gérait un réseau institutionnel dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement spécialisés, "composé de 239 établissements et de 19 annexes, encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Ce réseau comprend notamment 46 écoles dédiées aux enfants atteints de handicap auditif, prenant en charge 3.628 enfants. Ces établissements assurent un accompagnement psychologique, éducatif et pédagogique dès l'âge de trois ans".

La ministre a souligné, par la même occasion, l'importance d'intensifier les efforts de l'ensemble des acteurs concernés afin de garantir une prise en charge optimale des personnes aux besoins spécifiques, en particulier celles atteintes de handicap auditif, afin de parvenir à une insertion effective des personnes aux besoins spécifiques dans tous les domaines de la vie et de leur permettre de contribuer pleinement au développement".

De son côté, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des enseignants pour les sourds-muets, Fethi Zegaar, a estimé que la célébration de la Semaine arabe des sourds constituait une opportunité de réaffirmer notre engagement indéfectible en faveur de la prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment celles atteintes de handicap auditif, outre la poursuite des efforts pour garantir à cette frange de la société l'ensemble de ses droits, notamment en matière d'éducation, d'insertion et de participation active au développement".

Lors de sa visite à l'Ecole supérieure des enseignants pour les sourds-muets, la ministre a sillonné les différents départements, où elle s'est enquise des moyens et des technologies pédagogiques disponibles. Mme Mouloudji a également visité le Centre d'enseignement intensif des langues et de la langue des signes ainsi que le Centre de formation en entrepreneuriat au sein de l'école.