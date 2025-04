Algérie: Rencontre régionale des médias à Constantine - La nécessité de fortifier le métier de journaliste et d'améliorer sa performance soulignée

CONSTANTINE — Les participants à la 2ème rencontre régionale qui a réuni, à Constantine, des journalistes et des professionnels des médias, ont souligné, dans leurs recommandations, la nécessite de fortifier le métier de journaliste et d'améliorer sa performance pour faire face aux défis actuels.

Parmi les recommandations issues des ateliers organisés dans le cadre de cette rencontre, exprimées par les participants des différentes institutions médiatiques, figure "la nécessité de maîtriser les technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, et la technologie 5G" en tant que choix stratégique pour que la pratique médiatique apte à relever les défis, à suivre le rythme des évolutions et à protéger le pays des campagnes malveillantes qui le ciblent de l'étranger.

Il a également été souligné "l'importance d'une transition sûre et mesurée vers la numérisation, à travers la fourniture des équipements et des matériels d'accompagnement, et l'intensification des formations spécialisées dans le domaine, afin de permettre aux journalistes d'acquérir les compétences techniques nécessaires pour faire face aux transformations que vit le secteur."

Les recommandations ont également mis l'accent sur "la nécessité d'échanger des expériences avec les pays leaders dans le domaine des médias, et d'intégrer l'intelligence artificielle dans le journalisme selon des normes professionnelles qui respectent l'éthique de la profession".

Les participants aux ateliers ont appelé, dans le même contexte, à "renforcer le partenariat entre les institutions médiatiques et les universités", et à "former les journalistes aux disciplines techniques, afin de leur permettre de s'imprégner durablement des connaissances acquises et de parvenir à un véritable professionnalisme en matière de performances professionnelles".

Les participants ont également insisté sur "l'importance de construire un environnement médiatique participatif, basé sur la coopération entre les différents médias et la société civile, afin de renforcer la transparence et de contribuer à la diffusion d'une culture de l'information exacte", soulignant aussi "la nécessité de disposer de plateformes numériques qui permettent aux citoyens d'interagir avec les informations rapportées par la presse, ce qui contribue, a-t-on estimé, à "renforcer la sensibilisation du public."

La rencontre régionale, qui a réuni des journalistes, des professionnels des médias et des universitaires venus de plusieurs wilayas de l'est du pays, telles que Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Borg Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila, s'est déclinée en 4 ateliers dédiés au "nouvel arsenal juridique régissant le secteur de la communication et la déontologie", "la réalité du journalisme audiovisuel, écrit et électronique à la lumière des nouveaux défis de l'intelligence artificielle et des technologies 5G", "la communication institutionnelle et son rôle dans la promotion de l'image de l'Algérie" et "la formation spécialisée et continue avec vision prospective sur les métiers de l'avenir".

Rappelons que lors de cette rencontre régionale, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a souligné que "les médias nationaux sont tenus de faire front face aux campagnes malveillantes visant les symboles de l'Etat", et insisté sur "l'importance de la formation et de la maîtrise des technologies de l'information et de la communication pour construire un front médiatique fort, qui soit au diapason de la trajectoire de développement du pays.

M. Meziane a également fait part de l'engagement de son département ministeriel à concrétiser les recommandations des ateliers qu'il a considérés en tant que "feuille de route pour la promotion du secteur".