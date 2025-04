Algérie: Pays/UE - Examen des moyens de coopération commune en matière d'énergies nouvelles et renouvelables

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, a reçu, mardi, le directeur général pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et les pays du Golfe à la Commission européenne, Stefano Sannino, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer le partenariat dans le domaine de nouvelles énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, en présence de l'Ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, de cadres du ministère et de représentants de la Commission européenne, les deux parties ont examiné les moyens de consolider le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de nouvelles énergies renouvelables, et ce, dans le cadre du dialogue énergétique régulier entre les deux parties.

La rencontre a permis d'évaluer les progrès réalisés en matière de coopération bilatérale, notamment dans les domaines du développement de projets d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert, outre le soutien à la transition énergétique, la promotion de l'efficacité énergétique, ainsi que la réduction des émissions, tout en soulignant l'importance d'adopter des technologies propres, modernes et durables dans ce secteur.

Les deux parties ont également évoqué les initiatives régionales visant à encourager l'investissement vert et à accompagner la transition énergétique dans les pays du bassin méditerranéen, à travers des projets favorisant l'innovation, facilitant l'intégration des startups et des petites entreprises dans le système des énergies renouvelables, en sus du soutien à la formation et du développement des ressources humaines, et la domiciliation de l'industrie des équipements et composants énergétiques, en focalisant sur le transfert de technologie et de l'expertise européenne.

Dans ce contexte, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur des projets ambitieux en cours de développement, tels que le projet d'interconnexion électrique "Medlink" qui vise à renforcer la connexion énergétique entre l'Algérie et l'Europe, ainsi que le projet du corridor sud de l'hydrogène "South H2 Corridor" pour l'exportation de l'hydrogène vert via l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, vers le marché européen, ce qui permettra de garantir la sécurité énergétique et de contribuer à la concrétisation de la transition verte dans l'espace euro-méditerranéen, ajoute le communiqué.

Lors de la rencontre, M. Yassaâ a présenté un aperçu global sur les programmes nationaux de développement des énergies renouvelables, évoquant les progrès accomplis dans le cadre de la coopération tripartite entre l'Algérie, l'Union européenne (UE) et l'Allemagne, notamment à travers le projet "TaqatHy+" qui représente un modèle pour la coopération stratégique et reflète la volonté politique des partenaires, de développer un partenariat à long terme dans le domaine de l'énergie propre.

La rencontre a également permis d'aborder les "possibilités d'élargir la coopération au secteur des ressources minières rares, un élément essentiel dans le développement et le stockage de l'énergie renouvelable, et d'examiner les voies et moyens de promouvoir l'investissement dans ce domaine prometteur", selon le communiqué du ministère.

De son côté, M. Sannino s'est félicité de "l'évolution positive que connaissent les relations bilatérales", saluant le rôle de l'Algérie en tant que "partenaire fiable et stratégique dans la région".

Il a souligné, par ailleurs, "la disposition de l'UE à poursuivre le dialogue et à renforcer la coopération dans de nouveaux domaines dans le secteur de l'énergie, aux mieux des intérêts communs des deux parties", conclut le communiqué.