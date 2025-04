Dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel en cours au bercail, la communauté guinéenne établie en République du Mali vient d'être réveillée en sursaut par les compatriotes acteurs politiques qui se tirent les uns après autres de leurs lauriers.

Dans les cafés, les grins tout comme lors des cérémonies et autour des théières fumantes de Bamako, les débats et les discussions contradictoires deviennent très enlevés entre les Ressortissants pro et anti CNRD ou opposition.

De ce qui nous revient, ça bourdonne déjà de tous les côtés. Même au sein des Ressortissants indécis et des observateurs les plus avertis de la vie sociopolitique de la Communauté guinéenne au Mali jadis très agitée.

Certes, suite à l'avènement des militaires au pouvoir, en septembre 2021, dans des conditions sociopolitiques du pays connues de tous, dans la capitale malienne un élan d'alliance contre nature s'est forgé de lui-même entre les farouches adversaires d'hier. À savoir les partisans d'Alpha Condé et ceux de Cellou Dalein Diallo. Ce qui provoquera, dès après la grande rencontre, tenue courant février dernier, à Kankan, à laquelle rencontre une forte Délégation des Guinéens à Bamako avait participé, un projet de création d'un vaste mouvement de soutien du Général Mamadi Doumbouya a été concocté.

Pour des contraintes dues à la chaleur et à sa coïncidence avec le carême, mois de pénitence observé cette année à la même période chez les Musulmans et les Chrétiens, la cérémonie du lancement officiel dudit mouvement avait été ajourné. Le programmé a été repoussé à une date inédite.

Cependant, vu le regain de vitalité et d'engouement populaire inattendu constaté à l'issue d'un simple match de gala vite mué en une forte manifestation de soutien à Cellou Dalein Diallo, déroulé le week-end dernier, dans un stade de Bamako, les initiateurs du mouvement de soutien du Général Mamadi Doumbouya, ont été amenés à appuyer sur l'accélérateur pour démarrer en trombe la voiture. Ce qui est en passe de soulever à l'instant T un bruit fort embrassant dans le Landernau politique de la Communauté guinéenne au Mali. Une situation d'autant plus embarrassante que la scène politique guinéenne à Bamako tend à devenir atypique et bipolaire. Ce, en ce sens que, sur le terrain, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes animateurs de la scène politique qui risquent de se retrouver sur le front sociopolitique guinéen.

Pratiquement, ce sont les partisans du RPG et de l'UFFG qui alimenteront en militants et sympathisants aux forces en présence. Ce sont ces deux partis qui sont la force locomotive politique de la Communauté. Et ce sont leurs cadres qui forment la crème de la politique guinéenne au Mali.

Reste à savoir les arguments et les moyens à contribution qui vont être mis à profit par le mouvement pro-Doumbouya en gestation pour réussir à déboulonner les deux grandes formations politiques des Guinéens au Mali.

N'est-ce pas c'est la fin qui crée les moyens tout comme, selon les Biologistes, c'est «la fonction qui l'organe » ? Certainement qu'à bien d'égards les Guinéens au Mali sont un prototype de leurs hôtes maliens.

Wait and ses !