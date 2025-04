Sénégal: Vers une administration numérique intégrée - Le gouvernement lance une plateforme de partage sécurisé de données

Dans le cadre de la mise en oeuvre du New Deal Technologique, le gouvernement franchit une nouvelle étape vers la modernisation de l'administration publique avec le lancement, mardi, d'une plateforme numérique interministérielle et interopérable.

Ce projet structurant, conduit par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), vise à faciliter le partage sécurisé de données entre les ministères et les institutions de l'État.

Selon une note officielle, cette plateforme permettra un échange fluide, sécurisé et instantané de données administratives, renforçant ainsi la collaboration interinstitutionnelle, l'efficacité des services publics et la transparence dans la gestion des affaires de l'État.

Le projet s'inscrit pleinement dans le programme d'infrastructure publique numérique porté par le New Deal Technologique. Il ambitionne plusieurs résultats concrets : l'accélération du traitement des procédures administratives, la réduction des saisies manuelles et des doublons via l'automatisation, l'amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des données pour un pilotage plus stratégique des politiques publiques, une interconnexion sécurisée entre toutes les structures étatiques.

La phase pilote est prévue sur la période 2024-2025, avant un déploiement à grande échelle entre 2025 et 2027. À terme, cette plateforme devrait poser les bases d'une administration numérique moderne, performante et centrée sur les besoins des citoyens.

Ce projet marque une avancée significative dans la transformation digitale de l'administration sénégalaise et reflète l'engagement des autorités à bâtir un État plus efficace, translucide et résolument tourné vers l'avenir.