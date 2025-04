Afrique de l'Ouest: Alliance des Etats du Sahel - Des experts examinent le projet de création d'une radio commune

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le mardi 22 avril 2025 à Ouagadougou, un atelier consacré à l'examen et à la validation d'un projet de création de la radio de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Dans le cadre de la mise en place d'outils communs dans le domaine de l'information et de la communication au sein de l'espace AES, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a initié un atelier de 48 heures pour examiner et valider un projet de création de la radio de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

Selon le représentant du ministre chargé de la communication, Christian Sy Ouattara, cette rencontre, qui réunit des experts venus du Burkina, du Mali et du Niger, doit permettre l'élaboration d'une feuille de route « claire » pour le lancement de la future radio. Il a rappelé que ce processus a été amorcé il y a quelques mois au Burkina par un groupe de travail. Pour lui, cette étape marque une avancée significative et symbolique de l'engagement des trois Etats membres de l'AES à mutualiser leurs moyens de communication dans une dynamique souverainiste.

Christian Sy Ouattara a souligné que la création de la radio de l'AES répond à un besoin pressant de renforcement des dispositifs existants d'information et de communication dans les trois pays. « L'objectif est de proposer une alternative aux narratifs étrangers, en permettant aux populations d'avoir accès à une information de qualité, tout en leur offrant les outils d'analyse nécessaires pour mieux comprendre les enjeux auxquels elles sont confrontées, afin de s'impliquer activement dans le développement de leur espace commun », a-t-il expliqué.

Le représentant du ministre a également affirmé que face à la pluralité des défis actuels, il est impératif de garantir à chaque citoyen, qu'il vive en zone urbaine ou rurale, un accès équitable à une information fiable et pertinente. La future radio, a-t-il expliqué, se veut donc être un vecteur de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation, dans un espace riche de sa diversité culturelle et linguistique. « Elle reflétera cette richesse en valorisant chaque culture et en offrant une tribune à toutes les voix. Cela contribuera non seulement à renforcer notre identité collective, mais également à promouvoir la paix et la cohésion sociale », a confié M. Ouattara.