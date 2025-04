Ghana: L'UNICEF ouvre les candidatures pour l'accélérateur StartUp Lab du pays

TLDR

L'UNICEF Ghana a ouvert les candidatures pour son StartUp Lab, un programme d'accélération de six mois visant à soutenir les startups ghanéennes axées sur l'impact.

Le programme offre aux jeunes entreprises participantes un accès au mentorat technique, aux réseaux du système des Nations unies, au financement de prototypes et à des conseils d'experts.

Les startups sélectionnées bénéficieront d'un mentorat structuré, d'un soutien commercial et d'une exposition aux experts en innovation de l'UNICEF et de l'écosystème de l'ONU. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2025

L'UNICEF Ghana a ouvert les candidatures pour son StartUp Lab, un programme d'accélération de six mois visant à soutenir les startups ghanéennes axées sur l'impact et travaillant à faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) pour les enfants et les jeunes.

Lancé en 2019 et mis en oeuvre par MEST Africa, avec le soutien de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), le programme offre aux startups participantes un accès au mentorat technique, aux réseaux du système des Nations unies, au financement de prototypes et aux conseils d'experts dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'assainissement, la protection sociale et le bien-être des enfants.

L'accélérateur cible les entreprises technologiques ayant un impact social mesurable, en particulier celles qui travaillent sur les questions liées à l'enfance au Ghana. Les startups sélectionnées bénéficieront d'un mentorat structuré, d'un soutien commercial et d'une exposition aux experts en innovation de l'UNICEF et de l'écosystème de l'ONU. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2025.

Points clés à retenir

Le StartUp Lab de l'UNICEF est important parce qu'il comble une lacune critique pour les startups à un stade précoce, axées sur l'impact au Ghana, qui travaillent à l'amélioration des résultats pour les enfants et les jeunes. Alors que de nombreux accélérateurs se concentrent sur le profit et l'évolutivité, ce programme donne la priorité à l'innovation sociale alignée sur les Objectifs de développement durable (ODD).

En offrant un soutien ciblé, tel que le mentorat d'experts de l'UNICEF, l'accès au capital de prototypage et l'intégration avec des réseaux de développement mondiaux, le Labo aide les startups à relever des défis systémiques dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de l'assainissement et de la protection de l'enfance.

Dans un pays où les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 50 % de la population, l'innovation au service de ce groupe démographique est vitale pour une croissance durable. Le laboratoire ne se contente pas de renforcer l'écosystème ghanéen de l'innovation, il donne également aux entrepreneurs les moyens de mettre au point des solutions dont l'impact est mesurable.

Avec des ressources limitées généralement disponibles pour les entreprises sociales, cet accélérateur offre une opportunité unique de construire et d'étendre des solutions qui peuvent améliorer des vies et façonner des résultats de développement plus équitables.