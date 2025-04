Afrique du Nord: Visa investit dans Konnect (Tunisie) et PayTic (Maroc) après l'accélérateur

TLDR

Visa a réalisé des investissements stratégiques dans la fintech tunisienne Konnect et la société marocaine PayTic suite à leur participation au programme Africa Fintech Accelerator. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de Visa de consacrer 1 milliard de dollars à l'inclusion financière en Afrique d'ici 2027.

Les deux startups faisaient partie de la cohorte la plus récente de l'accélérateur, qui a été lancé en 2023. Depuis sa création, le programme a soutenu 64 startups réparties en trois groupes. Auparavant, quatre startups de la première cohorte ont reçu un financement de Visa.

Konnect fournit des options de paiement basées sur des liens via SMS, email ou applications de messagerie, visant à simplifier les paiements numériques en Tunisie. PayTic propose des outils numériques aux prestataires de services de paiement pour automatiser la conformité, la surveillance des risques et les flux de travail opérationnels.

Points clés à retenir

Le secteur de la fintech en Afrique a connu une croissance rapide, stimulée par l'adoption de l'argent mobile et une population jeune et technophile. Selon le rapport African Fintech Report de Briter Bridges, le continent comptait plus de 1 000 fintechs actives en 2024, avec un financement dépassant les 2,5 milliards de dollars en 2023.

L'Afrique du Nord, traditionnellement à la traîne des pays subsahariens comme le Nigeria et le Kenya en matière d'adoption de la fintech, gagne du terrain. La Tunisie et le Maroc sont des pôles émergents, avec une activité croissante des startups et des cadres réglementaires qui s'améliorent. Les investissements de Visa témoignent de l'intérêt croissant des investisseurs pour l'extension de l'infrastructure de paiement dans ces régions.

Alors que les entreprises internationales se développent sur les marchés africains, les fintechs locales ont accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux réseaux. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'un passage plus large de l'argent mobile de base à des services financiers numériques plus avancés sur l'ensemble du continent.