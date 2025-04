Sénégal: Bakel - Le PRDC-VFS au chevet des collectivités territoriales

Bakel — Le Projet de résilience de développement communautaire dans la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) annonce avoir investi, en 2024, le montant d'un milliard dix millions de francs CFA destiné à financer des sous-projets sociaux dans plusieurs collectivités territoriales du département de Bakel (est), a-t-on appris de son coordonnateur.

Ce projet qui a démarré ses activités en juillet 2024 à Bakel est placé sous la tutelle du ministère de la Famille et des Solidarités. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour réaliser plusieurs sous-projets. Identifiés et validés par chacune des neuf collectivités bénéficiaires du projet au niveau du département Bakel, ces sous-projets concernent notamment la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'environnement et les routes, indiquent les initiateurs.

"On a vu que sur les 67 sous projets identifiés pour le financement de 2024 pour un montant global de 1 milliard dix millions FCFA, on peut dire que 80% ont déjà démarré avec un taux d'exécution physique avoisinant 45 à 50%", s'est réjoui le coordonnateur du PRDC-VFS.

S'exprimant lors de la clôture d'une tournée de supervision des travaux dans les arrondissements de Kéniéba, Bélé et Moudéry, Mamadou Diédhiou s'est dit satisfait de la qualité des travaux, louant l'expérience et l'expertise des entrepreneurs locaux mais également de l'Agence régionale de développement (ARD) de Tambacounda et les autorités administratives pour leurs accompagnements..

"On vient de boucler trois jours de visite dans les arrondissements de Kéniéba, de Bélé et de Moudéry. Après le financement des communes concernées et l'identification des sous-projets, c'était important pour nous de venir constater de visu, le démarrage de ces sous-projets et leur niveau d'exécution", a indiqué M. Diédhiou.

"Après l'identification des sous-projets qui a été fait de manière participative et la passation des marchés, les communes ont démarré la phase d'exécution. On a vu la réalisation des infrastructures socio-économiques de base, des infrastructures de gestion des ressources naturelles, des infrastructures d'énergie, d'eau, d'assainissement et autres" a-t-il expliqué.

La venue du PRDC-VFS, un soulagement pour les autorités territoriales

Des collectivités ont bénéficié de la sous composante 1A du projet qui responsabilise les communes pour dérouler tout le processus et renforcer la décentralisation, a rappelé Mamadou Diédhiou.

Bakel, Ballou, Bélé, Diawara, Gathiary, Kidira, Sadatou, Médina Foulbé et Moudéry sont les neuf communes où intervient le Projet de résilience de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) au niveau du département de Bakel.

Des réhabilitations d'écoles, des projets d'adduction d'eau, la construction des mini-forages, des magasins de stockage, de bâtiment d'échographie, des salles de classe et mûrs de clôture sont entre autres, les sous-projets qui sont en cours de réalisation dans plusieurs localités.

"Chaque année, l'Etat nous appuie en vivres et en intrants que nous avons l'habitude de stocker au niveau de l'école qui n'est pas un endroit idéal pour le stockage des vivres. Le PRDC/VFS nous a permis de régler définitivement ce problème avec la construction d'un magasin de stockage", a salué le maire de Médina Foulbé, une des communes bénéficiaires du projet.

Sory Ba a indiqué que le poste de santé de Kéniéba qui existe depuis une vingtaine d'années fonctionnait sans salle d'échographie, obligeant les femmes à se rendre à Kidira situé à 88 km ou à Kayes (Mali) pour faire l'échographie.

"Ce bâtiment qui va abriter la salle d'échographie est un grand soulagement pour nos femmes et pour nos petites soeurs", a magnifié M. Ba qui remercie également l'État du Sénégal à travers le PRDC-VFS pour les réalisations.

Pour le maire de la commune de Gathiary, Diadji Savané, "sa localité est soulagée" avec la réalisation de quatre mini-forages dans autant de villages, de l'érection d'un mur de clôture à Boundou Dioé ainsi que d'autres sous-projets dans le domaine sanitaire et hydraulique, grâce au PRDC-VFS.

Dans la commune de Ballou, épicentre des inondations en 2024, des sous-projets en adaptation et atténuation des phénomènes du changement climatique ont été identifiés et réalisés par le projet.

"Le PRDC-VFS est une aubaine pour nous. Ce que le projet est en train de faire, jamais dans la commune de Ballou nous avons eu autant de financements pour venir apporter l'aide à la population", a témoigné son maire Cheikhna Camara, faisant allusion aux sous-projets liés à l'éducation, à la santé, aux périmètres maraîchers des femmes.

"Ces infrastructures sont des bijoux (...)"

L'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye a magnifié à son tour la démarche inclusive et participative adoptée par le PRDC-VFS. qui a demandé aux communautés de faire des plans d'actions et de proposer des projets.

"Nous encourageons le projet qui est venu à son heure pour sortir nos populations du sous-développement. Nous saluons et nous prenons l'engagement d'accompagner le projet", a dit l'autorité administrative.

Il a rappelé que sur les 750km de pistes prévues par le projet au niveau du département de Bakel, l'arrondissement de Kéniéba va en bénéficier quelque 250km linaires.

"A l'endroit des populations, je dis qu'elles ont des bijoux, des infrastructures utiles. Nous les invitons à en faire un bon usage mais aussi à donner goût aux autres projets et partenaires de l'État d'avoir le coeur d'investir encore dans la zone", a lancé M. Pouye.

Le PRDC-VFS, selon son coordonnateur, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, évoquant des projets dont le démarrage est prévu durant cette année dans le but d'accompagner les collectivités territoriales du département de Bakel.