Sénégal: Modernisation des productions animales - Mabouba Diagne mise sur un repositionnement du FONSTAB

Saly — Le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB) doit se repositionner comme un "acteur de premier plan" de la modernisation et de l'intensification des systèmes de production animale, à travers des mécanismes de financement adaptés, accessibles, a déclaré mardi à Saly, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.

"Le FONSTAB doit se repositionner comme un acteur de premier plan [pour], soutenir la modernisation et l'intensification des systèmes de production animale, à travers des mécanismes de financement adaptés, accessibles et structurants", a notamment dit Mabouba Diagne.

Il présidait un atelier d'élaboration du Plan stratégique et opérationnel 2025-2030 du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB), une rencontre de trois jours regroupant des partenaires techniques et financiers, en plus d'acteurs du secteur privé.

Selon Mabouba Diagne, "le Plan stratégique et opérationnel 2025-2030 du FONSTAB (est) un document qui clarifie la vision et les missions du Fonds, qui définit ses axes prioritaires, ses outils d'intervention, et qui trace une feuille de route jusqu'à 2030 pour répondre aux attentes des éleveurs, des partenaires, et de l'État".

Pour arriver à ce nouveau positionnement en faveur d'une modernisation de la production animale, "ce Fonds doit désormais sortir d'une approche centrée sur le conjoncturel, pour se consacrer davantage à la transformation structurelle", estime le ministre en charge de l'Agriculture.

"Il est impératif, a insisté Mabouba Diagne, qu'il (le FONSTAB) se recentre sur le financement des activités de production animale", notamment "la reproduction ovine et bovine, l'aviculture, plus précisément la production d'oeufs à couver, de fourrage, la transformation pour la valorisation des produits, etc.".

"L'ambition est claire : réduire notre dépendance alimentaire, renforcer notre résilience territoriale et créer davantage de valeur ajoutée, mais localement", a souligné l'officiel.

Créé en 2007, le FONSTAB vise à promouvoir la modernisation des filières animales, notamment par l'intensification des productions animales.