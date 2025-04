Sénégal: Un syndicaliste propose de faire du BTP, de l'immobilier et de l'industrie des 'acteurs clés' des futurs pôles-territoires

Dakar — Le président du Syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal (SPEBTPS), Oumar Ndir, a recommandé aux pouvoirs publics sénégalais, mardi, à Dakar, de faire des secteurs du BTP, de l'immobilier et de l'industrie des "acteurs clés" et "un moteur" des huit pôles-territoires prévus dans le pays.

"Notre pays a engagé une transformation majeure de son aménagement du territoire à travers la mise en oeuvre de huit pôles-territoires, une vision ambitieuse de développement équilibré, inclusif et durable. Mais cette transformation ne saurait être complète sans résoudre une question fondamentale : le logement", a signalé M. Ndir.

Il intervenait à un panel sur "la place du secteur privé national dans la stratégie de mise en oeuvre des [...] pôles-territoires", à l'occasion des "Mardis du BTP", des rencontres organisées par le SPEBTPS.

Selon ce syndicat et le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, le Sénégal a besoin de quelque 500 000 nouveaux logements, qu'il faut construire dans les villes et les zones rurales à forte urbanisation.

"C'est donc à ce titre que les secteurs du BTP, de l'immobilier et de l'industrie sénégalais deviennent un acteur clé, un moteur, un catalyseur", a expliqué Oumar Ndir en présence de représentants du secteur privé et d'établissements publics, dont le directeur général de la Construction et de l'Habitat, Moussa Tine.

-- "Nous devons encourager la préférence nationale" --

Le secteur du BTP étant de nature à créer des emplois, à former des compétences, à stimuler l'économie et à renforcer la cohésion sociale, il devient incontournable dans la réalisation des pôles-territoires, selon le président du SPEBTPS.

Le BTP va intervenir naturellement dans toutes les dimensions des pôles-territoires, de la construction des routes à celle des réseaux d'assainissement et d'électricité, a signalé Oumar Ndir.

"Il faut construire des logements décents, accessibles et durables dans toutes les régions. C'est pourquoi chaque pôle-territoire doit devenir un chantier vivant du BTP", a poursuivi M. Ndir.

Le directeur général de la Construction et de l'Habitat prenant part au panel au nom du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, le président du SPEBTPS l'a exhorté à "faire confiance au génie local".

Il faut faire appel au secteur privé national, car "les entreprises sénégalaises du BTP [...] disposent de compétences [...] et d'un ancrage territorial fort", a préconisé M. Ndir.

L'État doit jouer un rôle stratégique, celui de faciliter l'accès à la terre, de simplifier les procédures d'urbanisme, d'aider à la levée des financements et d'assurer une répartition équitable des projets sur l'ensemble des pôles-territoriaux, selon le syndicaliste.

-- Connecter, viabiliser et modéliser chaque pôle-territoire --

"Nous devons encourager la préférence nationale, tout en mettant en place des partenariats intelligents avec des investisseurs étrangers, pour créer des usines avec des industriels sénégalais, transférer les technologies, mutualiser les savoir-faire et garantir des standards de qualité élevés", a plaidé le président du SPEBTPS.

Il soutient, sur la base d'une note relative au Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, que c'est "le secteur privé étranger, pas le secteur privé national, qui est en pole position pour la réalisation [de] 200 000 [...] logements".

"Il ne nous reste plus qu'à espérer que les entreprises sénégalaises seront, si ce n'est cordialement invitées, tout au moins convoquées, pour lancer enfin le programme de construction [...] des 300 000 logements restants", a poursuivi Oumar Ndir.

Moussa Tine a tenu à préciser que le Sénégal a besoin de 500 000 nouveaux logements mais qu'il n'existe pas un programme public de construction d'autant de logements pour le moment.

"Notre objectif est clair : connecter, viabiliser et modéliser chaque [pôle-territoire], afin qu'[il] devienne un acteur clé du développement national [...]. Mais pour réaliser cette vision ambitieuse, nous avons besoin de vous. Le secteur privé national, en particulier celui du BTP, joue un rôle fondamental dans cette transformation", a reconnu le directeur général de la Construction et de l'Habitat.

-- Des opportunités exceptionnelles pour le secteur privé --

"Les pôles-territoires [et] le déficit de 500 000 logements [sont] autant de leviers économiques puissants qui s'offrent à vous, les professionnels du secteur du BTP. Ces défis ne sont pas des obstacles, mais des occasions d'affaires et des opportunités de croissance qu'il vous appartient de saisir", a-t-il dit aux membres du SPEBTPS, de l'Ordre national des architectes et d'autres organisations ayant pris part au panel.

La "nouvelle" direction générale de la Construction et de l'Habitat "incarne l'État bâtisseur", selon M. Tine.

Dès lors, "son ambition est de rassembler tous les acteurs du secteur autour d'un objectif commun : structurer, organiser et, ensemble, construire notre pays en unissant nos compétences et savoir-faire locaux", a poursuivi Moussa Tine.

"Les [...] logements à construire, les infrastructures stratégiques à développer et l'aménagement des territoires constituent autant de projets qui ouvriront des opportunités exceptionnelles pour le secteur privé", a-t-il dit aux professionnels du BTP, estimant que "ces projets ne peuvent se réaliser sans une collaboration transparente et soutenue entre les acteurs publics et privés".

Le directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré a pris part au panel, aux côtés de représentants du Conseil national du patronat, de syndicats de l'immobilier, de l'industrie, des banques et d'autres organisations.