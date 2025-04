Sénégal: La Sonaged et la mairie de Ziguinchor signent un 'accord stratégique'

Ziguinchor — La Sonaged et la Commune de Ziguinchor (sud) ont signé, mardi, un "accord stratégique" dans une dynamique de modernisation de la gestion des déchets et de préservation de l'environnement.

"Cette convention vise à définir les modalités de coopération entre les deux parties pour améliorer durablement la gestion des déchets solides dans le périmètre communal. Elle s'inscrit dans une vision commune d'un environnement plus propre, plus sain et mieux organisé pour les populations locales", a expliqué la Sonaged dans un communiqué de presse dont l'APS a eu connaissance.

"Cet acte que nous posons ensemble n'est pas un simple accord administratif. Il symbolise une vision, une ambition partagée : celle d'un Sénégal plus propre, plus sain, plus respectueux de son environnement, et d'un Ziguinchor érigé en modèle de salubrité urbaine et de gouvernance environnementale", a déclaré le directeur général de la Sonaged Sa, Khalifa Ababacar Sarr.

Il a souligné que que ce nouveau partenariat paraphé avec la commune de Ziguinchor entend "rompre avec les approches ponctuelles, fragmentées et souvent inefficaces qui ont longtemps caractérisé la gestion des déchets".

Selon lui, l'heure a véritablement sonné pour changer de paradigme en tenant compte des spécificités de chaque localité aux fins d'obtenir des solutions probantes sur le terrain.

"Nous faisons le choix de la rigueur, de l'innovation et de la durabilité. Nous faisons le choix de bâtir une gestion intégrée, centrée sur les réalités du terrain, les besoins des populations et les impératifs de développement durable", a dit Khalifa Ababacar Sarr.

Dans un dynamique de rendre le Sénégal "propre et prospère", le directeur général de la Sonaged Sa indique que ladite signature de convention sera dupliquée dans les autres collectivités territoriales.

Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a salué la signature de la convention de partenariat stratégique avec la Sonaged Sa.

Selon lui, "les travailleurs de la Sonaged abattent déjà un excellent travail dans toute la commune de Ziguinchor".

"La Sonaged Sa qui a décidé de venir nous prêter une main forte dans le cadre de l'assainissement de la ville, s'engage désormais à accompagner la collectivité territoriale dans diverses opérations", a salué l'édile de la ville de Ziguinchor.