Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne - Tidjane Thiam out

Le chef du principal d'opposition en Côte d'Ivoire (le PDCI-RDA), Tidjane Thiam ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre prochain. Il a été radié de la liste électorale par la justice qui a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Son avocat Me Ange Rodrigue Dadjé en a fait l'annonce hier, mardi 22 avril.

« La présidente du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française (en 1987, ndlr), et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale », a déclaré Me Ange Rodrigue Dadjé à sa sortie du tribunal.

Selon Me Dadjé, cette décision qui intervient après plusieurs recours déposés devant la justice, traduit une volonté manifeste d'écarter son client de la scène politique à l'approche de la présidentielle du 25 octobre. Elle n'est pas susceptible de recours, remet en question sa participation à l'élection présidentielle d'octobre. Pour rappel, Tidjane Thiam a été élu président du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire à l'issue du Congrès extraordinaire de Yamoussoukro, le 22 décembre 2023.

Né en Côte d'Ivoire, TidjaneThiam se serait fait élire à la tête du parti alors qu'il détenait encore la nationalité française, à laquelle il n'a renoncé que le 7 février dernier, et n'aurait pas respecté la disposition qui stipule que « le candidat à la présidence du PDCI-RDA doit avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans », dénoncent ces plaignants qui réclament sa destitution immédiate.

Pour l'heure, d'autres opposants sont également radiés de la liste électorale, à l'instar de l'ex-président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ainsi que l'ex-Premier ministre Guillaume Soro

Accusé d'être d'origine burkinabè, Alassane Ouattara avait lui-même été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2000 pour cause de nationalité douteuse. Une polémique politicienne qui avait alimenté la défiance de beaucoup d'Ivoiriens à l'égard des Burkinabè, la frontière entre nationalisme ombrageux et xénophobie étant toujours plus difficile à identifier.