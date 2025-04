Sénégal: Bambey / Administration territoriale - Le tout nouveau préfet inscrit son action dans le « Jub, jubbal, jubbanti »

Le Gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall a officiellement installé le tout-nouveau Préfet du département de Bambey. Celui-ci remplace à ce poste Ndèye Aissatou Touré Ba qui devient le Secrétaire général de la DER/FJ. Le tout-nouveau Préfet qui s'inscrit dans le cadre du « Jub, Jubbal, Jubbanti » veut relever le défi lié à la question de l'eau.

Le tout-nouveau Préfet du département de Bambey Christian Fernand Johnson Tiburce Diatta a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Ndèye Aissatou Touré Ba qui devient par la même occasion Secrétaire Générale de la DERFJ.

Cette dernière qui a dirigé le département depuis 2020 s'est illustrée dans la gestion efficace de la Covid-19, la préservation de l'ordre public, l'accompagnement pour la mise en place de l'agropole et le suivi de la réforme de l'hydraulique en milieu rural.

Ce que confirme Ibrahima Fall, le gouverneur de la région de Diourbel, avant d'appeler son successeur à veiller à l'application des lois et règlements : « vous aurez la lourde responsabilité de veiller à l'application des lois et règlements, de veiller et de garantir la sécurité et la tranquillité publique, de faciliter le développement économique et social et d'être surtout l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des acteurs territoriaux dans un contexte marqué par la mise en oeuvre du nouveau référentiel, à savoir l'agenda de transformation Sénégal 2050. Le tout-nouveau Préfet est un administrateur civil qui cumule une expérience de 30 ans dans l'administration publique sénégalaise.

Il est un haut fonctionnaire polyvalent qui dispose de solides compétences en matière de management public, de gouvernance territoriale, de coopération transfrontalière économique sociale et solidaire, de finance publique, de planification et de gestion de projets et programmes. Il a un parcours très riche. Son objectif est de relever le défi de l'eau.

« Nous allons nous évertuer à consolider les acquis et ouvrir des chantiers nouveaux qui permettraient a Bambey de se positionner comme l'un des piliers du pôle territoire Diourbel-Louga.

Le Jub Jubbal Jubbanti érigé en principe et en mode d'action par l'autorité suprême de l'Etat sera notre credo », a-t-il martelé. Et il ajoute : « notre objectif est d'instaurer, de sauvegarder la République et de promouvoir une administration publique de proximité qui sera à l'affût des préoccupations des populations de Bambey ».

Pour le Préfet sortant, « tant de batailles ont été menées avec cette même communauté. En 2020, quand j'étais installée le 30 janvier, il y avait le Covid-19 qu'il fallait gérer, aucun préfet n'aurait pu réussir sans l'accompagnement de sa communauté. Bambey s'en est sorti avant le couvre-feu avec un seul cas asymptomatique qui avait été signalé.

Je n'ai pas réussi toute seule quand il s'agissait de l'accueil de l'agropole centre avec l'acquisition de terres. Nous avons avec cette même communauté pu gérer l'extension de la mine de Gadde Bissik. Ce qui a permis aux impactés de faire respecter leurs droits et de rentrer dans leurs fonds sans bruit ».

Le tout-nouveau préfet de Bambey a par ailleurs dans l'après-midi installé à son tour le nouveau Sous-Préfet de l'arrondissement de Lambaye Mouhamadou Lamine Ngom, précédemment adjoint au Préfet de Dakar en présence des membres de l'Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal pour le développement territorial.