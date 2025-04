Egypte: Sciences et technologies - L'Agence spatiale africaine, un nouveau tournant pour le continent

«L'Egypte a déployé des efforts considérables pour mettre en place l'agence qui incarne la vision de "L'Afrique que nous voulons", décrite dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty.

Badr Abdelatty a souligné que l'agence servirait de plateforme pour renforcer la coopération entre les pays africains dans l'utilisation pacifique de l'espace, l'échange d'expertise, la construction des capacités et l'unification des positions africaines dans les forums internationaux, en particulier dans le cadre des Nations unies. Il a relevé l'importance de l'ouverture de l'agence à la coopération avec les institutions de recherche, les universités et les agences spatiales internationales, en vue de contribuer à l'installation d'une base africaine solide dans le domaine des sciences et technologies spatiales.

Pour le directeur général de l'Agence spatiale égyptienne, Cherif Sedki, l'inauguration de l'Agence spatiale africaine (AfSA) marquait une étape importante dans l'histoire de l'Afrique. « L'AfSA servira de phare à l'innovation, à la collaboration et au progrès pour toutes les nations africaines », a-t-il affirmé. Huan Yiheng, cofondateur de MinoSpace, une entreprise basée à Beijing, en Chine, qui se consacre à l'ingénierie de petits satellites avancés, a quant à lui déclaré que l'agence constituait une plateforme importante pour les pays africains qui souhaitent développer conjointement leurs technologies spatiales.

« Nous souhaitons explorer les possibilités de coopération avec l'AfSA et d'autres pays africains », a-t-il fait savoir. Après son inauguration, l'AfSA sera la principale entité chargée de coordonner la coopération spatiale de l'Afrique avec l'Europe et d'autres partenaires internationaux. Un objectif principal de l'AfSA est de renforcer les missions spatiales en Afrique, en garantissant un accès optimal aux données, informations, services et produits de source spatiale. L'Egypte a été choisie par l'Union africaine comme pays hôte de l'AfSA en 2019, après avoir rempli les critères politiques et techniques nécessaires.