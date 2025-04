Congo-Brazzaville: Communication environnementale - Les médias appelés à encourager les comportements responsables

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, a souligné, le 22 avril à Brazzaville, la nécessité pour les médias d'encourager les comportements responsables, en valorisant les entreprises qui participent véritablement au paiement des services écosystémiques à travers le marché carbone, à mettre en lumière les bonnes pratiques, ainsi qu'à stimuler le débat public et la gouvernance responsable.

Adama-Dian Barry s'exprimait à l'ouverture de la journée technique du Forum sous régional multi-acteurs sur développement de la communication et l'information environnementale dans le bassin du Congo dont la capitale congolaise abrite jusqu'au 25 avril. Placée sur le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de conservation et de la lutte contre le changement climatique », la première édition de ce forum regroupe, entre autres, les chargés de communication des ministères en charge de l'Environnement, les point focaux pays d'Afrique environnement plus.

Une occasion pour le Pnud, partenaire dans l'organisation de ce forum, d'inviter les participants à aller au-delà des diagnostics et des recommandations théoriques. Selon la représentante de cette agence onusienne au Congo, le forum de Brazzaville doit être un cadre d'échange constructif, mais surtout opérationnalisable. Pour ce faire, les différents acteurs doivent collectivement veiller à ce qu'il ne soit pas un forum de plus, mais bien un tournant décisif dans la manière de concevoir et de déployer la communication environnementale dans le bassin du Congo.

« En tant que Pnud, nous restons pleinement engagés à accompagner cette dynamique à travers le renforcement des capacités des communicateurs et des journalistes pour qu'ils deviennent des vecteurs crédibles d'alerte, d'influence et d'espoir ; la création de passerelles science-médias, pour que les connaissances scientifiques ne restent pas confinées aux laboratoires mais nourrissent les politiques publiques ;

et l'ancrage d'une gouvernance environnementale plus inclusive et participative, dans laquelle les populations locales, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones et les communautés scientifiques ont toute leur place », s'est engagée Adama-Dian Barry, précisant que leur approche est résolument tournée vers la co-construction avec le secteur public et le secteur privé qui est un acteur central.

L'institution de la Damar, une victoire pour le Congo et l'Afrique

Elle a, par ailleurs, rappelé le devoir d'explorer des approches innovantes et de mettre l'accent sur la redevabilité. Le Pnud s'est, en effet, dit prêt à amplifier ses efforts et à catalyser les énergies dans une logique de partenariat renforcé avec l'ensemble des parties prenantes de la région. « Nous avons une responsabilité collective devant l'histoire. Le bassin du Congo, en tant que patrimoine commun de l'humanité, ne peut attendre. Faisons de ce forum un moment fondateur d'un nouvel agenda environnemental régional, fondé sur l'action, la transparence et les résultats visibles et lisibles. Ensemble, nous pouvons ! », a-t-elle estimé.

Le Pnud est partenaire clé dans le cadre de la gouvernance environnementale car il a travaillé à appuyer la création de plateformes de concertation et de coordination multi acteurs fortes. C'est ainsi qu'il renforce les outils de contrôle public, permettant de garantir l'application des textes juridiques et politiques en matière d'environnement.

« Si vous, femmes et hommes des médias, vous joignez à cette oeuvre, je crois bien que nous pourrons avoir la solution. Alors que la question du financement des actions de sauvegarde de l'environnement est au centre de toutes les réflexions », a-t-elle poursuivi, invitant les médias à jouer pleinement leur rôle dans ce combat.

Adama-Dian Barry a, enfin, salué le fait que ce forum sur l'information et l'éducation environnementale est organisé au lendemain de la déclaration faite par l'Assemblée générale des Nations unies, instituant la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement (Damar), dont la résolution et la stratégie ont été inspirées par la République du Congo et l'Union africaine.

« Cette résolution proclame le rôle vital du couvert végétal pour la régulation du climat mondial, la préservation de la riche biodiversité et la protection des sols. En somme, il s'agit de promouvoir la restauration des écosystèmes, pour réduire le réchauffement de la planète, et vivre en paix avec la nature qui, comme nous le notons tous les jours, est perturbée et nous interpelle à sa façon à réduire notre pression économique », a-t-elle conclu.