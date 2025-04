Congo-Brazzaville: Assainissement - La société turque Albayrak remplace Averda

Le gouvernement congolais et la société turque Albayrak vont signer, ce 23 avril, un contrat de délégation de service public pour la collecte des déchets solides et l'exploitation des services de propreté à Brazzaville et Pointe-Noire.

Les contours du contrat ont été peaufinés le 22 avril, à Brazzaville, au cours d'une réunion entre le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, et les responsables du consortium spécialisé Albayral Waste Management et Albayrak Turizm Seyahat Insaat Ticaret A.S. Lors de cette réunion, le ministre en charge de l'Assainissement urbain et les responsables d'Albayrak ont convenu que les maires de Brazzaville et de Pointe-Noire représenteront les citoyens. En effet, ce contrat pourrait être signé ce 23 avril.

« Nous avons contrôlé la dernière version que nous allons signer. Nous avons hâte de commencer, cela fait 40 ans que nous travaillons dans ce secteur. Partout nous avons un taux de réussite de 90%, au Congo nous espérons faire un peu plus. La réussite ne dépend pas seulement d'Albayrak, tout le monde doit s'impliquer pour atteindre le but commun. Nous sommes prêts à travailler ensemble, d'accomplir avec responsabilité notre tâche, en espérant que vous en ferez autant pour la réussite du partenariat », a laissé entendre le chef de la délégation d'Albayrak.

Après sa signature par le ministre Juste Désiré Mondelé et les responsables d'Albayrak, ce contrat de délégation de service public sera soumis aux contreseings des ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, des Finances, du Budget et du Portefeuille public. La partie congolaise devra mettre à la disposition de la société turque un point focal.