Congo-Kinshasa: La phase de play off de la LINAFOOT démarre ce mercredi

La phase de play off au championnat national démarre ce mercredi 23 avril. Les matches se jouent sur deux sites : Lubumbashi et Kinshasa. Douze clubs sont sur la ligne de départ (sept à Kinshasa et Cinq à Lubumbashi). C'est la présentation de cette première journée de la phase qui va déterminer les équipes représentatives de la RDC en compétitions africaines interclubs de la CAF.

Le championnat national commence avec quatre matches. Deux à Kinshasa et deux autres à Lubumbashi.

En première heure, à Kinshasa, les Anges verts jouent contre la formation de Maniema Union de Kindu. Les Anges verts veulent aussi prouver que ce n'est pas le fait du hasard qu'ils se retrouvent à ce stade de la compétition.

Maniema Union les attend de pied ferme, car cette équipe de Kindu veut rejouer la ligue de championnat de la CAF dans laquelle elle a laissé une bonne impression malgré son élimination dans la phase des groupes.

En deuxième heure, les Aigles du Congo affrontent l'association sportive V. Club. Les Aigles du Congo veulent voler encore plus haut face à l'AS V club, leurs victimes au cours de la saison dernière.

Malgré le malaise qui prévaut au sein de Vclub, le staff technique et les joueurs promettent de faire le tout pour le tout afin de redonner du sourire à leur public et redorer ainsi le blason terni non seulement pas par de conflits internes, mais aussi par des prestations en dents de scie au cours de la phase classique.

Pendant ce temps à Lubumbashi, le Saint Eloi Lupopo accueille le FC Tanganyika de Kalemie. Cette dernière équipe passe pour l'une des révélations de la phase classique. Elle séjourne déjà à Lubumbashi avec la détermination de défier les cheminots comme lors du match aller de la phase classique.

Lupopo, qui ambitionne aussi de jouer l'une des compétitions africaines l'année prochaine, veut entamer de la bonne manière ce championnat. Ce match va se jouer au stade Kibasa Maliba.

La deuxième rencontre concerne le TP Mazembe et le Cercle sportif Don Bosco.

Toutes les deux équipes veulent chacune glaner les trois premiers points de ce championnat. Et ce match se joue au stade de TP Mazembe.