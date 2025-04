Ethiopie: Près de 1 382 villes et villages ruraux ont eu l'accès à l'électricité au cours des dernières années de réforme au pays

Addis-Abeba — La compagnie d'électricité éthiopienne (EEU) a annoncé que 1 382 villes et villages ruraux ont obtenu l'accès à l'électricité dans le cadre des efforts d'expansion déployés par le pays au cours des dernières années de réforme.

S'adressant à ENA, Melaku Taye, responsable de la communication de la compagnie, a souligné qu'à la suite de la réforme nationale, des progrès significatifs ont été réalisés pour améliorer l'accès à l'électricité dans tout le pays, en particulier dans les villes et villages ruraux.

Il a souligné les résultats tangibles de ces efforts, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'électricité était auparavant limité.

Melaku Taye a souligné l'augmentation significative du nombre de clients d'électricité, passant de 3,2 millions à plus de 5 millions ces dernières années, une étape qu'il a saluée comme une réussite majeure.

Le responsable de la communication de l'EEU a également ajouté que pour remédier à ces problèmes, l'EEU a lancé de vastes projets d'amélioration et de reconstruction du réseau dans les principaux centres urbains, financés par ses recettes internes et le soutien de ses partenaires de développement.

La première phase de ces modernisations est achevée dans les grandes villes comme Addis-Abeba, Dire Dawa, Adama, Mekele, Bahir Dar et Jimma, et d'autres travaux sont en voie d'achèvement comme à Wolayta Sodo, Harar, Shashemene, Debre Markos, Gondar et Kombolcha.

L'achèvement des modernisations en cours améliorera considérablement la fiabilité de l'approvisionnement en électricité pour les clients à l'échelle nationale, a-t-il réitéré.

Selon lui, une fois les travaux d'amélioration et de reconstruction du réseau pleinement opérationnels, les clients bénéficieront d'une alimentation électrique plus fiable. Il a également souligné que l'institution mettait en oeuvre des solutions fondées sur la recherche pour améliorer la prestation de services et accroître la satisfaction client.