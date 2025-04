Ile Maurice: Le secteur de la pêche face à de nombreux défis

Les pêcheurs réclament un nouveau modèle de gouvernance basé sur la décentralisation, la participation communautaire et une gestion durable des ressources halieutiques. Dans ce contexte, des représentants de la communauté des pêcheurs ont rencontré, lundi, le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. À l'issue de cet échange, Judex Rampaul, secrétaire général du syndicat des pêcheurs, déplore qu'aucun progrès significatif n'ait été réalisé ces dernières années, et s'est dit satisfait de cette réunion : «Avec l'arrivée du nouveau gouvernement, nous souhaitions rencontrer le nouveau ministre afin de faire le point sur la situation du secteur. D'après mon expérience, j'ai participé à plusieurs réunions, mais celle de lundi m'a particulièrement marqué, après des années. Elle a été constructive. Désormais, des rencontres régulières sont prévues pour élaborer un véritable plan de développement pour un secteur qui demeure stagnant.»

Dans cette même dynamique et dans l'espoir d'un changement de cap, les syndicats ont présenté plusieurs propositions lors des consultations pré-budgétaires du 17 avril, afin de redonner un nouveau souffle à un secteur qu'ils estiment avoir été négligés ces dernières années. «Le secteur de la pêche joue un rôle clé dans l'économie nationale, l'emploi côtier et la sécurité alimentaire», souligne Judex Rampaul. Le syndicat dénonce de nombreuses difficultés structurelles, notamment la lourdeur administrative qui freine l'efficacité des actions sur le terrain. Il insiste également sur la diversité des enjeux - artisanat, pêche semi-industrielle, environnement, aspects sociaux - qui nécessitent des expertises spécialisées.

Face à cette situation, les syndicats de pêcheurs proposent «un nouveau modèle de gouvernance, basé sur la décentralisation, la participation communautaire et une gestion durable des ressources halieutiques». Ils préconisent notamment la mise en place d'un système de gouvernance décentralisée, pour permettre une prise de décision plus rapide, un meilleur contrôle de proximité et un allègement des démarches administratives. Cette approche inclurait aussi des programmes de formation continue pour les pêcheurs, le soutien à la modernisation de leurs outils de travail ainsi que le renforcement de leurs compétences en gestion durable.

Le mouvement plaide également pour la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation accessibles aux communautés locales, pour garantir une gestion plus transparente des ressources. Par ailleurs, les syndicats proposent la création d'une Autorité régionale de gestion de la pêche, chargée de superviser les ressources marines et les activités de pêche à l'échelle locale et régionale. Face à l'état critique du lagon, fragilisé par une surexploitation, les syndicats estiment qu'il est nécessaire de réorienter progressivement les activités de pêche vers la haute mer. Ils regrettent que les pêcheurs, leurs associations et autres parties prenantes aient été trop peu impliqués dans les processus décisionnels, alors même qu'une politique efficace doit impérativement répondre aux réalités du terrain. Ils proposent donc que les communautés de pêcheurs soient systématiquement associées à l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques publiques liées à la pêche.

«La décentralisation de la gestion du secteur de la pêche est une solution pertinente pour renforcer l'efficacité, la transparence et la durabilité de cette activité essentielle à notre économie et à notre sécurité alimentaire. En impliquant les pêcheurs, les autorités locales et les experts, nous pouvons bâtir une gouvernance participative, plus proche des réalités régionales, garantissant une gestion équitable et responsable des ressources marines.» Selon Judex Rampaul, ces propositions sont soumises dans l'espoir qu'elles soient sérieusement prises en compte, en vue d'une réforme juste, transparente et efficace du secteur.