Soudan: Le directeur général de la Société Nationale Cotonnière inspecte le projet agricole de Halfa

Le directeur général de la ́ Sudan Cotton Company' Eng. Abdallah Ibrahim a souligné que l'importance de la nouvelle saison agricole du coton intervient après la libération du pays de la saleté des milices rebelles à travers la bataille de la dignité à laquelle l'entreprise a participé par l'intermédiaire de ses employés et des contributions financières et en nature pour vaincre l'ennemi et libérer le pays.

Dans une déclaration à SUNA lors de sa visite mardi. . au projet agricole de Halfa, il a souligné les dispositions en cours pour la saison dans les secteurs irrigué et pluvial, exprimant son espoir du soutien de l'État pour assurer le succès de cette saison.

Le directeur général a révélé la disponibilité d'équipements modernes fournis grâce à un partenariat avec la société de génie GIAD. Le directeur général de la Société Nationale Cotonnière (SNC) a inspecté l'usine d'égrenage de Halfa, confirmant sa disponibilité à fonctionner selon les normes internationales et son potentiel d'exportation.

Le directeur agricole de SNC Mohamed Mustafa a parlé du plan agricole bien pensé de l'entreprise et des dispositions administratives et techniques approuvées par la haute direction en termes de préparation du terrain et de fourniture des semences qui ont été préparées dans la région de Halfa.

M. Mustafa a déclaré que les semences seront livrées dans les champs, indiquant que l'entreprise est unique dans la production de semences de haute qualité au Soudan. Il a souligné la nécessité de commencer la saison tôt pour une productivité élevée.