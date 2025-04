Gambie: La Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (Nawec) assure que les 50 MW d'énergie solaire garantiront la sécurité énergétique

Mr Gallo Saidy, directeur général de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (Nawec), a déclaré que le Parc Régional d'Energie Solaire de 50 MW est un élément essentiel de l'accroissement de la capacité de la Gambie en matière d'énergie renouvelable.

« Le Parc Régional d'Energie Solaire de 50 MW est une composante essentielle de l'expansion de notre capacité d'énergie renouvelable et de la fourniture d'une énergie fiable et abordable à toutes les communautés », a-t-il déclaré lors de la conférence préparatoire à l'appel d'offres organisée par la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (Nawec) au Centre de Conférence International de Bijilo.

L'objectif de développement du projet est d'aider le gouvernement de la Gambie (GoTG) à piloter la mise en oeuvre d'un processus d'appel d'offres durable pour des systèmes de stockage d'énergie solaire et de batterie (BESS), et ce, en vue d'attirer des investissements du secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP).

À cet égard, le projet vise à stimuler la diversification et la résilience du secteur de l'électricité en Gambie en renforçant le cadre institutionnel, en mobilisant des capitaux privés supplémentaires, en répondant aux préoccupations en matière de sécurité énergétique et en diversifiant les sources d'énergie.

Cependant, le directeur général de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (Nawec), est optimiste quant à la conclusion du processus d'évaluation d'ici novembre de cette année, et le soumissionnaire sélectionné sera en mesure de commencer la mise en oeuvre.

Pour aller de l'avant, il a déclaré que la réalisation de ce projet dans les délais impartis est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux d'électrification et renforcer la résilience du secteur énergétique du pays.

« Travaillons ensemble pour garantir la transparence, la compétitivité et l'optimisation des ressources tandis que nous franchissons cette étape importante vers un avenir plus écologique », a-t-il déclaré.

Cette initiative, a-t-il ajouté, représente une étape majeure dans la recherche par la Gambie de solutions énergétiques plus propres, plus durables et plus résistantes.

« Grâce au soutien généreux de nos partenaires et au dévouement inébranlable du gouvernement de la Gambie, nous sommes convaincus que ce projet contribuera de manière significative à nos objectifs de développement national et renforcera notre sécurité énergétique », a noté le patron de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (Nawec).

Mr Saidy a déclaré que ce projet n'est pas seulement opportun, mais qu'il est également essentiel à l'agenda énergétique de la Gambie, notamment au moment où le pays s'efforce de réaliser l'accès universel à l'électricité pour tous.

