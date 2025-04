Afrique: Le FMI réduit les perspectives de croissance mondiale en raison de l'impact des tarifs douaniers de Trump

TLDR

Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, les ramenant à 2,8 %, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à janvier.

Le FMI a indiqué que ses derniers chiffres excluent les augmentations de droits de douane annoncées après le 4 avril, y compris les nouvelles taxes américaines sur les importations chinoises qui atteignent désormais 145 %.

Les perspectives de croissance des États-Unis pour 2025 ont été ramenées à 1,8 %, soit une baisse de 0,9 point, tandis que l'inflation devrait atteindre 3,0 %.

Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, les ramenant à 2,8 %, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à janvier, en raison de l'aggravation des tensions commerciales provoquée par les mesures tarifaires prises par les États-Unis. La croissance devrait se redresser légèrement pour atteindre 3,0 % en 2026.

Ces prévisions ont été publiées lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Le FMI a déclaré que ses derniers chiffres excluent les augmentations tarifaires annoncées après le 4 avril, y compris les nouvelles taxes américaines sur les importations chinoises qui atteignent désormais 145 %. Si elles se poursuivent, ces mesures pourraient encore freiner la croissance.

Les perspectives de croissance des États-Unis pour 2025 ont été ramenées à 1,8 %, soit une baisse de 0,9 point, tandis que l'inflation devrait atteindre 3,0 %. Les prévisions de croissance de la Chine sont tombées à 4,0 %, contre 5,0 %, et le Mexique devrait maintenant se contracter de 0,3 %. La croissance de la zone euro a été ramenée à 0,8 %. Le FMI a averti que l'incertitude politique, les perturbations commerciales et les pressions inflationnistes pourraient affaiblir la demande et augmenter les prix mondiaux.

Points clés à retenir

L'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 3,8 % en 2025 avant de remonter à 4,2 % en 2026. Mais les tensions commerciales mondiales risquent de limiter la demande d'exportations et d'augmenter les coûts d'importation, en particulier pour les carburants et les denrées alimentaires.

La dépendance de la région à l'égard du commerce extérieur et de l'inflation importée la rend vulnérable aux hausses de prix induites par les tarifs douaniers. Le FMI prévoit que l'inflation dans les économies émergentes atteindra 5,6 % en 2025, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie constituant un risque majeur. Pour les importateurs nets de toute l'Afrique, cela réduit les revenus des ménages et la marge de manoeuvre budgétaire.

En outre, la hausse des taux d'intérêt américains et l'appréciation du dollar augmentent le coût du service de la dette, ce qui limite les investissements dans les infrastructures et les services publics. Certaines économies africaines ayant des exportations diversifiées ou des gains sur les produits de base, comme le Sénégal et la Guinée, devraient connaître une croissance supérieure à 7 %, mais les inégalités régionales et les dépendances extérieures persistent.

Le FMI souligne la nécessité de réformes macroéconomiques, de cadres d'investissement public plus solides et d'infrastructures résistantes pour amortir les chocs mondiaux. Le soutien multilatéral sera également essentiel pour garantir que l'Afrique reste sur la voie d'une croissance durable.