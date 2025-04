Ghana: Le pays prévoit de nouvelles raffineries et usines pétrochimiques pour réduire les importations de carburant

TLDR

Le Ghana a annoncé son intention de construire trois raffineries de pétrole et cinq usines pétrochimiques dans le cadre d'une stratégie nationale visant à réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles raffinés et à se positionner en tant que plaque tournante régionale de l'énergie. Les projets ont été dévoilés lors du forum "Investing in African Energy : Accra Investor Briefing 2025".

Le Ghana exploite actuellement deux raffineries de petite capacité, Tema et Sentuo, avec une limite combinée de 90 000 barils par jour. Les nouvelles raffineries viseront chacune un minimum de 300 000 barils par jour. Un site de 20 000 acres à Jomoro, dans la région occidentale, a été alloué pour le développement.

Le gouvernement fournira l'infrastructure de base pour soutenir l'investissement. Le projet comprend cinq usines pétrochimiques et une installation de traitement du gaz, qui seront gérées par la nouvelle Petroleum Hub Development Corporation (PHDC).

Points clés à retenir

Le projet d'expansion des capacités de raffinage et de pétrochimie du Ghana constitue un changement stratégique. Le pays importe la plupart de ses carburants raffinés bien qu'il produise du pétrole brut. De nouvelles infrastructures de traitement locales permettront au Ghana de conserver une plus grande valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement énergétique.

La volonté du gouvernement d'inclure le traitement du gaz et la conversion pétrochimique en produits tels que les engrais, le méthanol et l'alumine témoigne de son intention de soutenir les industries nationales et les exportations. Une usine de traitement du gaz d'une capacité de 150 millions de pieds cubes devrait répondre à la demande industrielle. En ancrant l'initiative dans la région occidentale et en promettant des infrastructures telles que des routes et de l'électricité, le Ghana cherche à attirer les investisseurs tout en stimulant le développement économique local.

Le contrôle exercé par le PHDC vise à rationaliser les autorisations et les réglementations pour les entreprises étrangères et nationales. La production de pétrole ayant atteint un plateau, cette stratégie en aval est conçue pour diversifier les revenus, améliorer les balances commerciales et créer des emplois dans les secteurs liés aux industries à forte intensité énergétique.