Tunisie: Un chauffeur de bus agressé par des agents de sécurité - La Fédération des transports exige une enquête urgente

La Fédération générale des transports a fermement condamné l'agression verbale et physique dont a été victime un chauffeur de bus à Menzel Temime, relevant de la Société régionale de transport de Nabeul, lors de l'exercice de ses fonctions. Les faits, survenus suite à une intervention d'agents de sécurité, ont suscité une vive réaction du bureau exécutif de la Fédération, qui qualifie l'incident « d'atteinte grave à la dignité d'un travailleur accompli et consciencieux ».

Dans un communiqué publié ce mercredi 23 avril 2025, la Fédération dénonce un « acte isolé mais inacceptable », soulignant qu'il s'agit d'« une violation manifeste des droits des agents publics, notamment ceux du secteur des transports, soumis quotidiennement à des pressions intenses tout en jouant un rôle essentiel au service de la population ».

La Fédération appelle le ministère de l'Intérieur à ouvrir sans délai une enquête sérieuse et impartiale afin d'identifier les auteurs de l'agression et d'assurer qu'ils soient tenus responsables conformément à la loi. Elle insiste sur le fait que « le respect de la loi et des droits des citoyens est la seule garantie de l'autorité de l'État, et non l'usage abusif de la force ».

Par ailleurs, elle exhorte les ministères des Transports et de l'Intérieur à établir des protocoles clairs pour assurer la sécurité des agents durant leurs missions et à renforcer les relations professionnelles entre les différents corps d'intervention. Elle appelle aussi l'ensemble des structures syndicales à faire preuve de vigilance, d'unité et de détermination pour défendre les intérêts de leurs adhérents, dans le respect de la légalité et du sens des responsabilités.

Enfin, la Fédération exprime son entière solidarité avec le chauffeur agressé et assure qu'elle suivra ce dossier de près. Elle se dit prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre la dignité des travailleurs du secteur et préserver leurs droits fondamentaux.