Sénégal: Le long-métrage «Liti Liti» part sur les traces du TER Dakar-Diamniadio

Dans Liti Liti, son premier long métrage, le cinéaste sénégalais Mamadou Khouma Gueye suit sa propre mère, contrainte de quitter la maison familiale en 2021 pour laisser place au tout nouveau train express régional (TER), symbole du « Sénégal émergent » de l'ex-président Macky Sall. Pendant plus de cinq ans, le réalisateur capte des images à la fois intimes et marquées par la froideur des grands travaux, interrogeant au fil du récit le sens du progrès et la mémoire des lieux.

Sokhna Ndiaye, la mère du réalisateur, a passé 40 ans dans sa maison du quartier de Guinaw Rail, en banlieue de Dakar, capitale du Sénégal. Comme 250 000 autres riverains, elle a été expulsée pour permettre la construction du train express régional, avant d'être relogée dans un nouveau quartier.

À l'origine, Mamadou Khouma Gueye commence à filmer ce départ pour documenter le départ de la famille. « Il y a des ruines. À partir de ces ruines-là, il y a notre mémoire, il y a des souvenirs. Moi, j'ai fait des études du soir. Le soir permet aussi de continuer à vivre dans le temps. Donc c'était un moyen de faire un témoignage, mais aussi d'essayer de sauver le maximum. Ce que j'appelle souvent : l'âme du quartier. »

Dans Liti Liti, les images de destruction, les silences de la mère, les murs effondrés, se mêlent aux vidéos promotionnelles du TER et aux discours d'hommes politiques vantant la modernité. Un tiraillement que le réalisateur a voulu mettre au coeur de son film. « Il est question aussi de faire une introspection. On voit le développement, mais il faut penser aussi à quel développement on veut. En tout cas, ce modèle de développement visé par les terres pour aller plus vite, cela cause aussi des dégâts, en supprimant beaucoup de liens humains. »

Un projet africain de bout en bout

Liti Liti se revendique comme un projet presque 100 % africain. Il est coproduit avec une société sénégalaise et distribué par Wawkumba Films, une jeune société fondée par Oumou Diegane Niang. Pour elle, il est important que ce genre de films soit promu par des Sénégalais.

Ce film de Mamadou Khouma Gueye, moi, étant née au Sénégal, ayant grandi ici, en contact avec cette histoire, la façon dont je peux le promouvoir, je pense que quelqu'un d'extérieur ne pourrait pas le faire de la même manière.

Elle déplore aussi une dynamique économique déséquilibrée. « D'habitude, il faut que le film fasse le tour du monde avant d'arriver chez nous deux ans plus tard. Alors que ces films, on les fait d'abord pour nous-mêmes. Il y a aussi l'aspect économique : la vente, ce sont des pourcentages. Si une société étrangère vend ces films, l'économie reste chez elle. Alors qu'ici, on n'arrive même pas encore à rentabiliser nos productions, ni à parler d'industrie. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. »

Présenté en avant-première à la presse à Dakar, Liti Liti a également été projeté au festival suisse Visions du Réel le 6 avril.