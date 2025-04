Afrique: Le continent mènera l'expansion du PIB mondial en 2025 malgré les vents contraires macroéconomiques

TLDR

L'Afrique devrait dominer la croissance mondiale en 2025, avec 13 des 20 économies à la croissance la plus rapide situées sur le continent.

La croissance est tirée par les investissements dans les infrastructures, le dynamisme démographique et l'amélioration de la gouvernance.

La Libye devrait connaître une croissance de 17,3 %, soit la croissance économique la plus rapide au niveau mondial.

Selon les dernières projections du FMI, l'Afrique devrait dominer le tableau de la croissance mondiale en 2025, avec 13 des 20 économies à la croissance la plus rapide situées sur le continent, grâce aux investissements dans les infrastructures, à la dynamique démographique et à l'amélioration de la gouvernance.

Le Sénégal (8,4 %), le Rwanda (7,1 %) et la Guinée (7,0 %) sont en tête de la poussée de croissance de l'Afrique. L'Éthiopie (6,6 %), le Niger (6,5 %), le Bénin (6,5 %), la Côte d'Ivoire (6,3 %) et la Zambie (6,2 %) devraient également dépasser la moyenne mondiale de 2,8 %.

Avec un rebond post-conflit volatile, la Libye devrait connaître une croissance de 17,3 %. L'Ouganda (6,1 %), le Zimbabwe, la Tanzanie et Djibouti, qui devraient tous enregistrer une croissance de 6,0 %, figurent également parmi les pays les plus performants. En dehors de l'Afrique, la Guyane est en tête du classement mondial avec un taux de croissance de 10,3 % en 2025, suivie par les économies asiatiques axées sur les ressources pétrolières, notamment l'Inde (6,1 %) et la Mongolie (6,0 %).

Points clés à retenir

Malgré les chiffres de la croissance, le FMI met en garde contre le fait que les taux de croissance élevés dans de nombreux pays africains partent de bases économiques faibles. L'investissement public, les exportations de matières premières et l'expansion démographique sont des moteurs essentiels, mais l'inflation, la dette et les risques climatiques persistent.

Nombre de ces économies, comme le Niger et la Guinée, dépendent fortement des industries extractives ou de l'agriculture, des secteurs vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux chocs environnementaux. Des lacunes subsistent en matière d'infrastructures et de gouvernance. Néanmoins, la concentration des économies les plus performantes en Afrique indique une évolution de la dynamique de croissance. Une intégration régionale plus forte, l'inclusion financière et la transformation numérique pourraient soutenir la dynamique.

Pour transformer la croissance en développement durable, le FMI souligne l'importance de la stabilité macroéconomique, de l'industrialisation locale et de la création d'emplois. Des pays comme le Sénégal et le Rwanda sont de plus en plus considérés comme des modèles de réforme, suscitant l'intérêt des investisseurs. Avec le ralentissement de la croissance mondiale, les performances de l'Afrique offrent à la fois une opportunité et une urgence pour la coordination des politiques, l'investissement et le soutien multilatéral.