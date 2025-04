Afrique: Le Sénégal sera l'économie de la région subsaharienne qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025

TLDR

Le Sénégal devrait être en tête de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2025, avec une augmentation du PIB de 8,4 %, selon les dernières données du FMI. Le pays d'Afrique de l'Ouest devance le Rwanda (7,1 %), la Guinée (7,1 %) et l'Éthiopie (6,6 %) sur la liste des pays les plus performants du continent.

Cette hausse est due aux investissements dans l'énergie et les infrastructures, en particulier au lancement de la production de pétrole et de gaz dans les champs de Greater Tortue Ahmeyim (GTA) et de Sangomar. Ces développements devraient améliorer de manière significative les recettes d'exportation et réduire la dépendance du pays à l'égard des importations.

L'engagement continu du Sénégal en faveur de la diversification économique et des infrastructures publiques a également attiré la confiance des investisseurs. Ses performances contrastent avec la tendance régionale générale. Alors que l'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 3,8 % en 2025, celle-ci reste inégale, les économies exportatrices de produits de base étant à la traîne en raison de chocs externes et de faiblesses structurelles.

Les perspectives économiques du Sénégal mettent en évidence une divergence croissante entre les économies à forte intensité de ressources (RIC) et les pays axés sur les réformes. Alors que les exportateurs de pétrole comme le Nigeria et l'Angola luttent contre la stagnation des revenus et les déséquilibres budgétaires, l'accent mis par le Sénégal sur la diversification et les réformes structurelles donne des résultats.

Le FMI attribue les faibles performances des CIR à une mauvaise gouvernance, à des politiques fiscales procycliques et à un sous-investissement dans les secteurs qui améliorent la productivité. En revanche, des pays comme le Sénégal ont maintenu des environnements macroéconomiques plus stables et investi dans des moteurs de croissance à long terme, tels que les infrastructures et le capital humain.