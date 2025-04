Sénégal: Ziguinchor - Transports à l'arrêt - Chauffeurs et transporteurs lancent une grève illimitée

Les chauffeurs et transporteurs de la Gare Routière de Ziguinchor s'insurgent contre ce qu'ils appellent une concurrence déloyale dans le transport urbain. Un secteur qu'ils ont complétement paralysé hier, en décrétant une grève illimitée. A l'origine de leur mouvement, l'exploitation d'une ligne privée Ziguinchor - Dakar - Ziguinchor par une opératrice privée.

Depuis mardi, la gare routière de Ziguinchor tourne au ralenti. Les chauffeurs et transporteurs ont décrété une grève illimitée, immobilisant leurs véhicules et paralysant les départs de bus, notamment dans le quartier Kenya où la tension est montée d'un cran. Une forte mobilisation a été observée sur place, avant l'intervention musclée des forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Le président de la gare routière, Papis Touré, s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de répression injustifiée : « C'était un rassemblement pacifique, mais la police a répondu par la violence, en lançant des lacrymogènes et en brisant les vitres d'un bus. » Il dénonce par ailleurs l'implantation d'une gare privée jugée non conforme : « Nous ne sommes pas contre les gares privées, mais celle-là ne respecte aucun cahier des charges. Elle a été installée sur un terrain de foot sans toilettes ni restaurant. Pourquoi refuse-t-elle d'opérer depuis la gare officielle comme tout le monde ? »

Dans son discours, Papis Touré évoque une injustice orchestrée par les autorités locales en faveur d'une promotrice, Hourey Thiam Preira, accusée de bénéficier de passe-droits : « Si les autorités veulent l'escorter chaque jour pour quitter Ziguinchor, qu'elles le fassent. Mais qu'elles sachent que nous ne nous laisserons pas faire. »

Des échauffourées ont éclaté, menant à l'arrestation de plusieurs chauffeurs. Jointe par la radio Sud FM, la mise en cause, Hourey Thiam, s'est défendue : « Nos bus ont été caillassés, en présence des autorités. Nous allons porter plainte. Nous respectons toutes les règles en vigueur. »

Malgré cela, les chauffeurs grévistes restent fermes et affirment vouloir élargir leur mouvement à d'autres localités de la région comme Bignona et Cap Skirring. Ils dénoncent une « gangrène » dans le secteur du transport et annoncent une nouvelle escalade : le boycott du paiement des taxes municipales.

« Tant que la mairie ne règle pas les problèmes d'électrification, de voirie et de sécurité à la gare, nous ne paierons plus les taxes », prévient Papis Touré. En attendant, les usagers des transports en direction d'autres régions doivent prendre leur mal en patience. La grève est maintenue, et aucun bus ne quitte la gare routière de Ziguinchor.