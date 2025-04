Tunisie: L'hôpital régional de Kébili se dote de deux nouveaux services

L'hôpital régional de Kébili a été renforcé par la création de deux services, l'un d'anesthésie et de réanimation, et l'autre de médecine préventive et de médecine de proximité, ce qui contribuera à faciliter davantage l'accès aux soins, a déclaré mercredi matin le directeur régional de la santé Jawhar Makni à la TAP.

La même source a expliqué que le service d'anesthésie et de réanimation comprend 3 unités, dont dont une unité d'hospitalisation d'une capacité de 4 lits, un bloc opératoire avec 7 salles, en plus de d'un service de consultations externes, qui comprend actuellement 4 médecins en plus de l'équipe paramédical.

Makni a ajouté que ce service, avec sa capacité d'accueil, permettra de réaliser un saut qualitatif dans la prise en charge des cas post-opératoires et des cas chirurgicaux critiques, notant que l'hôpital régional a été également renforcé par la création d'un service de médecine préventive et de médecine de proximité, qui va pouvoir renforcer la protection contre les infections nosocomiales grâce à son important équipement, renforcé récemment par l'installation de trois machines modernes de stérilisation.

Dans le même contexte, le directeur régional de la santé a souligné que les deux services représentent un acquis très important pour le secteur de la santé publique dans la région qui vont permettre l'amélioration et le rapprochement des prestations de soins.