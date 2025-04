Afrique: La Tunisie en tête des devises les plus fortes d'Afrique en avril 2025

La Tunisie s'impose comme un leader monétaire en Afrique en occupant la première place du classement des devises les plus fortes du continent, avec un taux de change de 2,97 dinars pour 1 USD, selon les dernières données mises à jour en avril 2025 par le convertisseur de devises Forbes.

En effet, dans un contexte économique mondial incertain, marqué par des tensions commerciales et des chocs externes, cette performance du dinar tunisien est d'autant plus remarquable.

La solidité du dinar tunisien ne se limite pas à un simple chiffre de taux de change, mais reflète une politique monétaire rigoureuse et une gestion prudente de l'économie du pays. Le contrôle des changes, mis en place par les autorités tunisiennes, joue aussi un rôle clé en préservant la valeur de la monnaie nationale, limitant ainsi la volatilité et protégeant l'économie locale contre les fluctuations mondiales. Ces mesures ont permis au dinar tunisien de rester robuste malgré les perturbations économiques mondiales.

Ce classement, publié par Forbes le 22 avril 2025, met aussi en lumière la dominance des pays du Maghreb, avec le dinar tunisien en tête, suivi de près par le dinar libyen et le dirham marocain. Ces monnaies profitent des politiques monétaires solides et des ressources naturelles stratégiques, comme le pétrole en Libye et la diversification économique au Maroc.

Les dix premières devises africaines sont les suivantes :

1 - Dinar tunisien (TND) - 2,97 TND pour 1 USD

2 - Dinar libyen (LYD) - 5,43 LYD pour 1 USD

3 -Dirham marocain (MAD) - 9,23 MAD pour 1 USD

4 -Pula botswanais (BWP) - 13,66 BWP pour 1 USD

5 -Roupie seychelloise (SCR) - 14,21 SCR pour 1 USD

6 -Shilling kenyan (KES) - 135,02 KES pour 1 USD

7 -Kwacha zambien (ZMW) - 22,34 ZMW pour 1 USD

8 -Naira nigérian (NGN) - 461,25 NGN pour 1 USD

9 -Cedi ghanéen (GHS) - 12,78 GHS pour 1 USD

10 -Rand sud-africain (ZAR) - 18,80 ZAR pour 1 USD

Ceci pour dire que le dinar tunisien, grâce à une politique monétaire stricte et un contrôle des changes, a su maintenir sa valeur face à des fluctuations mondiales de plus en plus importantes.