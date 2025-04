Tunisie: L'ESS joue à Gafsa face à EGSG (15h00) - Ce sera dur !

L'occasion quasiment inespérée de rejouer le match, afin de recoller à deux petits points du duo en tête, est venue. EGSG sera si engagée pour se maintenir parmi l'élite.

Le jour du dénouement final de la confrontation entre EGS Gafsa et l'ESS est arrivé. Le match de la 13e journée aller, qui va être rejoué, attire la curiosité de tous les observateurs. C'est même une double confrontation en vue face à ce même adversaire, avec le retour à Sousse, après la Coupe de Tunisie. L'homogénéité de l'équipe va énormément compter.

L'Etoile va devoir aller chercher trois précieux points pour accrocher une place sur le podium. C'est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur du championnat avec 9 succès et ne craint désormais aucun adversaire en déplacement. Même si elle peut nourrir le regret d'avoir baissé les armes à Monastir à l'aller et à Radès face à l'EST au retour. Une victoire à Gafsa reste dans les cordes, même si cette dernière s'est rebiffée, en damant le pion au CAB.

On ne change pas une équipe qui gagne

Avec un schéma de jeu équilibré en 4-3-3 souvent préconisé par l'entraîneur Mkacher, les Etoilés comptent mettre de l'impact sur le jeu. Ce dernier n'aura pas d'autres choix que de viser l'attaque à outrance et dominer son adversaire, un peu comme face à la Jeunesse de Omrane. Comme dit l'adage "on ne change pas une équipe qui gagne", le onze, ayant débuté au stade Zouiten samedi dernier face à la JSO, serait reconduit à une exception près. La majorité des joueurs étant disponibles hormis H. Ben Ali, Hnid ou Smichi. Côté choix, le repositionnement de Naouali sur le couloir gauche a apporté quelques certitudes.

L'axe de la défense Dagdoug-Camara devrait encore tenir le coup pour pallier les absences. A moins que Mkacher ne change d'option et de positionnement de certains joueurs en défense. C'est le seul secteur de jeu qui laisse quelques appréhensions, étant donné que les Etoilés encaissent un but quasiment à chaque sortie. Mais au milieu et en attaque, il y a de meilleures options. Gbo, ayant constitué une satisfaction au milieu de terrain par son abattage, et Chaouat, très efficace devant, seront indiscutablement reconduits. Buteur face à Omrane, Rayen Anen va certainement disputer cette partie, mais sera absent lors de la manche retour à Sousse étant convoqué avec la sélection, pour la CAN U20 en Egypte.