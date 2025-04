Afrique: CAN 2026 - Gana Guèye invite ses coéquipiers à se 'ressaisir' pour décrocher un deuxième trophée continental

L'international sénégalais Gana Guèye a invité ses partenaires en sélection à se "ressaisir", en arrêtant de surfer encore sur la victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022 et travailler pour être prêt à remporter un deuxième trophée continental au Maroc.

"La CAN arrive. Il faut arrêter de surfer sur ce que nous avons fait au Cameroun en 2022, en gagnant la CAN. C'est une page qui se tourne, il y a une CAN qui est passée entre temps. On ne l'a pas bien réussie. Il faut se ressaisir", a-t-il dit dans entretien avec la chaîne cryptée Canal +.

Le Maroc va accueillir la prochaine CAN du 21 décembre au 18 janvier 2026. Huitième de finaliste de la dernière édition en Côte d'Ivoire, les Lions partagent la poule D avec le Botswana, la République démocratique du Congo et le Bénin.

"Il faudra beaucoup se donner sur le terrain et bien la préparer. Préparer les valises en allant à la CAN, en se disant qu'on va tout faire pour la gagner en étant prêt à battre toutes les équipes, même si ça ne sera pas facile. C'est à nous de travailler dur et d'y croire", a dit Idrissa Gana Guèye.

Le milieu de terrain d'Everton (élite anglaise) est l'un pensionnaires les plus capés de la sélection nationale avec 125 sélections.

Parlant de son partenaire en sélection et en club, Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Guèye souligne qu'il est son "jeune frère". "Il est à l'écoute et travaille dur", a-t-il ajouté.

"Il a les qualités athlétiques et techniques pour aller le plus loin possible (...). Si tu veux atteindre le haut niveau, il faut s'inspirer des meilleurs (...). Il a des exemples comme Sadio Mané qui a tout fait pour le Sénégal et qui a gagné plusieurs trophées en Premier League, et joué la Ligue des champions. Il n'était pas loin de remporter le ballon d'or. Il (Iliman Ndiaye) faut qu'il s'inspire de ces genres de joueurs et doit travailler dans ce sens. Il a les qualités", a souligné l'ancien pensionnaire de l'Institut Diambars.

Après 15 ans de présence dans le haut niveau, Idrissa Gana Guèye, malgré son âge de 35 ans assure qu'il se sent "très bien dans son corps et dans sa tête".

"Spirituellement, je me sens bien, mentalement je me sens bien. Tout se passe bien pour le moment (...). On continue à travailler, Dieu merci. Avec la santé, avec la forme, on espère que ça va continuer s'il plaît au bon Dieu", a encore dit le milieu d'Everton.

Par rapport à son avenir en club, il souligne qu'il est prêt à poursuivre l'aventure avec Everton.

"Passé autant d'années dans un club, forcément tu t'attaches encore plus. J'ai beaucoup d'amis dans ce club. Les fans m'ont bien accueilli. Je me sens bien, j'aime ce club. Je suis prêt à donner, à tout donner pour ce club", a déclaré Idrissa Gana Guèye.

Formé à Diambars, Idrissa Gana Guèye a évolué dans d'autres clubs comme Lille (élite française), Paris Saint-Germain (élite française), Aston Villa (élite anglaise).