Togo: Électricité verte - Dapaong accueille la deuxième grande centrale solaire du pays

Le Togo poursuit son chemin vers une souveraineté énergétique renforcée.

Mardi, les autorités ont lancé à Dalwak (Dapaong, région des Savanes) les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque de 25 MWc avec un stockage de 36 MWh, un projet d'envergure porté par le gouvernement et financé en partie par la Banque mondiale.

La cérémonie de pose symbolique du premier panneau s'est tenue en présence de Barry Moussa Barqué, président du Sénat, représentant du président Faure Gnassingbé.

Une centrale stratégique pour la résilience énergétique

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet régional d'intervention en matière d'énergie solaire (RESPITE), piloté par la Banque mondiale. Il vise à renforcer la résilience du secteur électrique face aux crises liées aux énergies fossiles, à travers la promotion d'une électricité propre, fiable et durable.

D'ici 13 mois, 36 000 panneaux solaires seront installés sur 52 hectares d'un site total de 74 hectares. L'investissement global est estimé à 60 millions de dollars pour la construction de la centrale et l'extension du réseau vers 61 localités environnantes.

L'énergie produite sera injectée directement dans le réseau de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), via une ligne de 20 kV, avant d'être redirigée vers le poste de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) de Dapaong. En cas de surplus, celui-ci alimentera le réseau national.

Objectif : plus d'énergie, moins de dépendance

Pour Mawusi Kakatsi, ministre délégué auprès du ministre des Mines, cette centrale représente bien plus qu'un projet énergétique : « C'est un projet à la croisée des ambitions économiques, de souveraineté énergétique et de développement durable. Sans électricité, pas de santé, pas d'éducation, pas d'industrie et donc pas d'emploi. »

La mise en service de cette infrastructure portera la capacité solaire installée du pays à 100 MWc et fera grimper la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 41 % en 2026, contre 38 % en 2023.

Ce projet s'ajoute à celui de Blitta, déjà opérationnel, et sera suivi d'autres centrales solaires à Sokodé (64 MWc), Awandjelo (40 MWc) et Agoè-Nyivé (7 MWc). Des infrastructures clés pour concrétiser la stratégie nationale d'électrification portée par les plus hautes autorités.

La centrale de Dalwak, qui sera réalisée par l'entreprise chinoise TBEA, devrait produire 52 114 MWh par an, permettant d'alimenter près de 29 000 ménages et d'éviter l'émission de 33 600 tonnes de CO₂ chaque année.