Afrique: Le Togo en croisade pour réhabiliter la mémoire et les droits du continent

A l'occasion de la conférence « 125 Years Later, Pan-Africanism and Dialogue on Reparation », organisée début avril à Londres, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a lancé un appel fort : il est temps pour l'Afrique de reprendre en main l'écriture de sa propre histoire, longtemps déformée par les récits coloniaux.

« Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire glorifiera toujours le chasseur », a-t-il rappelé, dénonçant la méconnaissance de faits historiques majeurs comme la Charte du Mandé, adoptée en 1236 par l'Empire du Mali, bien avant les grandes déclarations occidentales sur les droits humains. Ce texte codifié de 44 articles prônait déjà la justice sociale, la paix, l'éducation et la protection de l'environnement.

Le ministre togolais a également mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue sincère sur les réparations liées à l'esclavage, la colonisation et les injustices subies par les Africains et leur diaspora. Il a souligné que cette démarche ne relève pas d'un esprit de vengeance, mais d'une quête de justice et de dignité.

La conférence s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 9e Congrès Panafricain, prévu à Lomé en décembre 2025, une nouvelle étape dans le long combat pour la reconnaissance des droits des peuples africains. Pour Dussey, « l'avenir de nos relations avec le reste du monde ne peut se construire que sur la vérité, la justice et l'égalité ».

Le Togo se positionne ainsi comme l'un des fers de lance du renouveau panafricain, en portant haut la voix d'un continent résolu à réconcilier son passé avec son avenir.