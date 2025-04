Togo: Diplomatie proactive - Le président togolais multiplie les initiatives régionales

Le président Faure Gnassingbé, a été accueilli mardi par son homologue ougandais Yoweri Museveni dans le cadre d'une visite de travail axée sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération régionale.

Cette rencontre, marquée par des échanges francs et constructifs, a permis aux deux chefs d'État de passer en revue les dossiers d'intérêt commun et d'aborder les enjeux sécuritaires pressants dans la région ouest-africaine.

Durant les discussions, les dirigeants ont souligné la qualité des liens historiques entre leurs deux pays et réaffirmé leur volonté de les consolider à travers des partenariats économiques, diplomatiques et stratégiques plus étroits. Il a notamment été question d'intensifier les échanges commerciaux, de renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire, ainsi que d'explorer de nouvelles pistes de collaboration dans des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et l'agriculture.

Sur le plan régional, la situation sécuritaire a occupé une place centrale dans les entretiens. Alors que plusieurs pays de la sous-région sont confrontés à des menaces terroristes croissantes, les deux chefs d'État ont échangé leurs analyses et exprimé une convergence de vues sur la nécessité d'une réponse collective, coordonnée et durable.

Le président togolais, récemment mandaté par l'Union africaine pour jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, a également partagé sa vision d'une Afrique stable fondée sur le dialogue, la diplomatie et la solidarité régionale.

Cette visite de travail s'inscrit dans un contexte où le Togo cherche à accroître sa présence diplomatique et à s'affirmer comme un acteur incontournable de la stabilité et de la coopération en Afrique. Elle confirme par ailleurs la reconnaissance croissante du rôle de Lomé sur les questions de médiation et de sécurité.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus et se sont engagées à poursuivre les efforts communs pour bâtir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir.