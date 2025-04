Sénégal: De 'grosses opportunités' de carrière perdues pour non maîtrise de la langue anglaise (témoignage)

Dakar — Georges Emmanuel Diène Ndong, un ingénieur sénégalais en systèmes informatiques, a vu une opportunité, et peut-être même un destin en or lui filer entre les mains, pour non maîtrise de l'anglais.

"Entre 2022 et 2023, j'avais un projet avec un ami sur le bitcoin. On devait participer à un programme d'adaptation avec un incubateur américain. On a passé plusieurs étapes, mais on a été recalé à l'étape de l'entretien", se désole cet ingénieur, joint au téléphone par l'APS, dans le cadre de la Journée de la langue anglaise, célébrée ce mercredi 23 avril.

La déception professionnelle de Georges Emmanuel Diène Ndong est liée à sa non maitrise de l'anglais, de plus en plus considéré comme la langue de l'informatique, pour ne pas dire les technologies modernes dont les travaux les plus pointus sont consignés dans la langue dite de Shakespeare.

"Dans l'informatique, la base c'est l'anglais. On vous met dans des meetings (réunions) full anglais où on est obligé de se débrouiller. C'est vraiment un problème de tous les jours. Quand on est dans la technologie, mieux vaut se mettre à l'anglais très tôt", a-t-il suggéré.

"J'ai toujours dit que si on n'est pas passé [lui et son ami] à cet examen, c'est parce qu'on n'a pas su expliquer clairement en anglais ce qu'on disait en français. On a essayé du mieux qu'on pouvait de se faire comprendre, malheureusement ça n'a pas marché", a-t-il ajouté.

Il ne manque pas de relever : "C'est resté un goût amer parce que, à la clé, c'était une incubation de 4 à 5 semaines aux Etats-Unis pour un programme de 250 000 dollars (plus de 150 millions de francs CFA) pour faire de cette idée-là une réalité". Les deux amis avaient également la possibilité de repitcher (relancer) avec la possibilité de gagner encore 250 000 dollars. "Donc, on pouvait se retrouver avec 500 000 dollars (plus de 300 millions de francs CFA)", a expliqué M. Ndong. Un rêve américain qui s'est ainsi envolé, en raison justement de limites linguistiques.