Sénégal: Le Conseil de la Fondation Iba Der Thiam et Marèma Touré tient sa première réunion, mercredi

Dakar — La Fondation Iba Der Thiam et Marèma Touré - Entraide - Ethique et Equité (Fondation IDT & MTT - F3E) annonce la tenue de sa première réunion du Conseil de Fondation, mercredi, à partir de 9 heures, dans la salle du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), à Dakar.

"Cette réunion marquante sera l'occasion de poser les bases d'une institution dédiée à l'accélération de la transformation sociale et mentale de la société, une condition indispensable au développement endogène équitable et durable du Sénégal et de l'Afrique entière, tant au niveau économique, que social et culturel", indique notamment un communiqué parvenu, mardi, à l'APS.

D'après le texte, la "Fondation IDT & MTT - F3E" a pour principal objet de contribuer au renforcement de l'entraide et de la solidarité dans un esprit philanthropique, à la promotion de l'éthique et de l'équité dans la vie sociale et dans l'action publique, notamment dans ses domaines prioritaires d'activité que sont l'éducation, la recherche et des humanités africaines.

Selon la même source, le Conseil de la Fondation qui porte leurs noms saisira l'occasion de cette première réunion pour "nommer les membres des différents organes et discuter des orientations stratégiques de cette institution, qui s'inscrit dans l'héritage des valeurs prônées par le défunt Professeur Iba Der Thiam et partagées par son épouse, Docteure Marèma Touré.

La vie du Professeur Iba Der Thiam (1937-2020) est riche de leçons à retenir pour la jeunesse africaine et sénégalaise, notamment celle de l'université qui porte son nom, souligne le texte.

Son épouse, Madame Marèma Touré, fondatrice de la Fondation IDT & MTT - F3E, est une docteure en sociologie, diplômée en sciences de l'éducation, qui a dirigé le secteur des Sciences humaines et sociales au Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest de 2010 à 2022.

"La fondation ambitionne ainsi de poursuivre leur travail, avec passion et détermination, en oeuvrant notamment pour une meilleure reconnaissance des enjeux culturels, éducatifs, scientifiques et techniques auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée pour réaliser son développement endogène, fondé sur ses propres Humanités et référentiels, lit-on dans le communiqué".

Elle se veut, également, un espace de partage et d'échanges, où les connaissances seront valorisées et mises au service du développement durable en Afrique.