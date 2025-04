Afrique: Crédit octroyés par les sfd de l'Umoa - Une augmentation de 128,5 milliards FCfa enregistrée au 31 décembre 2024

L'encours des crédits octroyés par les systèmes financiers décentralisés (Sfd) de l'Union a augmenté de 128,5 milliards FCFA (soit +5,0%) par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 2.695,2 milliards FCFA. L'information est de la Bceao dans un rapport sur la situation de la microfinance dans l'Umoa.

Selon l'institution, en glissement annuel, il a enregistré une progression de 5,3%. La hausse trimestrielle des crédits a été observée en Côte d'Ivoire (+38,3 milliards FCFA, +6,0%), au Sénégal (+33,4 milliards FCFA, +4,6%), au Burkina (+21,9 milliards FCFA, +5,6%), au Bénin (+18,4 milliards FCFA, +7,7%), au Togo (+9,7 milliards FCFA, +2,7%) et au Mali (+7,0 milliards FCFA, +3,5%). Toutefois, une baisse a été enregistrée au Niger (-212,8 millions FCFA, -1,7%) et en Guinée-Bissau (-1,1 million FCFA, -7,3%).

Les crédits accordés par les Sfd sont constitués à 51,2% de concours à court terme. Les prêts à moyen et long termes représentent respectivement 30,3% et 18,5% du total de l'encours des crédits à fin décembre 2024.

La clientèle masculine des institutions de microfinance, précise la Bceao, a bénéficié de 52,6% des crédits, tandis que les femmes et les groupements ont respectivement bénéficié de 19,2% et 28,2% des concours accordés. Le montant moyen des crédits octroyés par client a connu une hausse de 3,0% pour atteindre 140.949 FCFA à fin décembre 2024, en lien avec l'augmentation plus rapide des crédits (+5,0%) que celle du nombre des clients (+1,9%). Cependant, en glissement annuel, le montant moyen des crédits octroyés par client a baissé de 0,8%.

L'encours des crédits octroyés par le secteur de la microfinance au 31 décembre 2024 représente 7,3% de celui des établissements de crédit de l'Union, après 7,2% au trimestre précédent.

La qualité du portefeuille de crédits des Sfd s'est améliorée au dernier trimestre de 2024, en lien avec la baisse des créances en souffrance (-29,3 milliards FCFA, -10,9%). Le taux brut de dégradation du portefeuille des Sfd ressort à 8,9% à fin décembre 2024, après 10,5% au trimestre précédent, pour une norme maximale de 3,0%. Toutefois, en glissement annuel, ce taux s'est dégradé par rapport à son niveau de décembre 2023 (6,9%).

A fin décembre 2024, révèle la bceao, 9 institutions de microfinance sont sous administration provisoire, après 5 8 au trimestre précédent. Ces structures sont réparties comme suit : 3 au Bénin, 1 au Burkina, 1 en Côte d'Ivoire, 1 au Mali, 2 au Niger et 1 au Togo. Un an plus tôt, le nombre de structures sous administration provisoire s'établissait à 9. Au total, note la Bceao, la dynamique positive de l'évolution des indicateurs d'activités des Sfd s'est poursuivie au dernier trimestre de l'année 2024. Toutefois, souligne la Bceao, la gestion du risque de crédit demeure l'un des principaux défis pour consolider les acquis du secteur.