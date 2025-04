Sénégal: Louga - Le village de Ndialabane réceptionne une borne fontaine

Louga — Le village de Ndialabane, dans la commune de Gandé, département de Louga (nord), a réceptionné mardi, une borne fontaine réalisée dans le cadre du projet d'adduction d'eau financé par Limoges métropole (France), en partenariat avec l'association sénégalaise "L'Afrique chez vous" et les collectivités territoriales de la région, a constaté l'APS.

Ce projet qui vise à faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations rurales a été salué par Philippe Janicot, vice-président de Limoges Métropole, en charge du cycle de l'eau.

"(...) Lors de notre dernière visite, le maire de Gandé, nous avait montré les difficultés rencontrées par les villageoises et les enfants, qui passaient leurs journées à aller chercher de l'eau loin de chez eux. On ne peut pas rester insensible à une telle situation", a-t-il confié à des journalistes à l'issue de la cérémonie d'inauguration.

M. Janicot a souligné que "la mise en place de ces infrastructures a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre les institutions sénégalaises, les collectivités françaises et l'association sénégalaise +L'Afrique Chez Vous+". Selon lui, "ce projet devrait aujourd'hui faciliter la vie des femmes et des enfants".

Philippe Janicot, vice-président de Limoges Métropole, en charge du cycle de l'eauPrésent pour la quatrième fois au Sénégal, il a dit "être touché par l'hospitalité sénégalaise". "Quand on est en France, on ne se rend pas forcément compte mais quand on vient sur place, on est confronté aux réalités. On a vu un peuple sénégalais plein d'amour, de gentillesse, d'accueil. Comment rester insensible à ça ?", s'est-il interrogé, assurant "la poursuite de la coopération".

"Le président de Limoges Métropole, Guillaume Guérin, a signé l'année dernière encore pour quatre ans, un accord qui nous permet de faire d'autres conventions. On ne fait pas que des promesses, on dit, mais on fait", a-t-il soutenu.

Jean du Charbon, maire d'une commune en Haute-Vienne et vice-président du syndicat de l'eau, a pour sa part, rappelé "le caractère universel du droit à l'eau". "Je représente 60 communes aujourd'hui et nous n'avons pas de problème de ressources. L'eau est une problématique mondiale et devrait être un droit universel", a-t-il insisté.

Jean du Charbon, maire d'une commune en Haute-Vienne et vice-président du syndicat de l'eau.Dans cette dynamique, il a exprimé "le souhait de voir les populations devenir autonomes". "Je crois que l'intérêt, c'est que vous n'ayez plus besoin de nous. Que vous soyez autonomes dans la gestion de l'eau. Et que nous venions parce que nous avons des amis, pas parce qu'il y a un besoin", a t-il dit.

Issa Diagne, président de l'association "L'Afrique chez vous", s'est dit fier du travail accompli, soulignant qu'il "va réduire plus de huit heures de recherche d'eau, à une heure. Les enfants pourront retourner à l'école et les femmes se former à d'autres activités".

Il a remercié "les partenaires français pour leur engagement", avant de souligner que "le vote unanime de l'Assemblée en France a permis le décaissement de 70 % du budget par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne". "Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau pour eux, mais pour nous, c'est une mer", a-t-il souligné.

D'après lui, plus de 6 000 personnes devraient bénéficier directement ou indirectement de ce projet. "Les villages avec les bornes fontaines, mais aussi les hameaux environnants, sont désormais à 500 mètres de l'eau au lieu de 14 kilomètres", a-t-il précisé.

Le président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, a salué une coopération "concrète et durable". "Aujourd'hui, vous avez vu l'eau, c'est du concret. Le conseil départemental accompagne le maire et facilite la coopération. Si chaque année on ajoute quelques kilomètres, d'ici quelques années, Gandé n'aura plus de problèmes d'eau", a-t-il dit.

Le maire de Ngandé, Mamadou Sow, s'est félicité de "l'impact du projet". "Il fallait d'abord faire six kilomètres de réseau hydraulique, parce que le forage est de l'autre côté. Au final, ce sont 15 kilomètres de réseau d'adduction d'eau qui ont été réalisés. La population est très satisfaite de l'accès à l'eau et de l'appui de nos partenaires", a-t-il poursuivi.

"Quand j'étais candidat à la mairie, la commune ne comptait que deux forages. Aujourd'hui, nous sommes à cinq forages, avec un nouveau réseau hydraulique de 15 kilomètres. Si on parvient à en faire 50 et à ajouter deux autres forages, toute la population de notre commune, qui s'étend sur 740 km² avec plus de 24 000 habitants, aurait accès à l'eau", a-t-il fait valoir.

Issa Diagne, président de l'association "Afrique chez vous".