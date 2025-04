Congo-Kinshasa: Exprimant sa compassion auprès du Nonce apostolique à Kinshasa, Félix Tshisekedi - 'Sa Sainteté le Pape François laisse un vide immense dans nos coeurs'

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu, mardi 22 avril 2025, à la Nonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion au Représentant du Saint-Siège à la suite du décès du Pape François, survenu à Rome, lundi 21 avril dernier, à l'âge de 88 ans.

Accueilli à son arrivée par le Nonce Apostolique Monseigneur Mitja Leskovar, le Chef de l'État a exprimé à ce dernier toute sa compassion à la suite de cette disparition qui affecte l'Église Catholique Universelle. Les deux personnalités ont échangé sur le programme des funérailles et sur la procédure de désignation du 267ème Pape. Le Chef de l'État et le Nonce Apostolique ont aussi évoqué la dernière mission apostolique du Souverain Pontife à Kinshasa. Dans son message écrit dans le registre des condoléances, le Président de la République a rendu hommage vibrant au St Père. « En ce jour de profonde tristesse, je rends, au nom du peuple congolais et en mon nom propre, un hommage ému à Sa Sainteté le Pape François, dont le décès laisse un vide immense dans nos coeurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Eglise et le monde vers la paix et la fraternité », a écrit le Chef de l'État avant d'ajouter : « le peuple de la République Démocratique du Congo (RDC) n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice :« Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République Démocratique du Congo ». Par ce geste, le Président Félix Tshisekedi a tenu à exprimer sa proximité et sa compassion envers les fidèles catholiques du monde et ceux de la RDC en particulier.

Le Chef de l'État et le Pape François d'heureuse mémoire s'étaient déjà rencontrés à deux reprises au Vatican : en octobre 2019 à l'occasion de la consécration du Cardinal Fridolin Ambongo, puis en janvier 2020 en visite officielle au Vatican. C'est à cette occasion que le Saint-Père avait accepté l'invitation du Président Félix Tshisekedi à effectuer une visite apostolique en RDC. Né Jorge Mario Bergoglio, le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, le Pape François est décédé à Rome, en Italie, à l'âge de 88 ans. Du 13 mars 2013 à sa mort, il était le 266ème pape et le tout premier originaire d'Amérique du Sud.