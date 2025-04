Congo-Kinshasa: Des députés provinciaux lancent un cri d'alarme face à la résurgence de l'insécurité à Kindu

L'insécurité a refait surface à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema depuis plusieurs mois. La population vit ces jours-ci dans la peur. Il est donc difficile de passer une nuit sans qu'on enregistre des cas de vol ou de viol, ont rapporté mardi 22 avril certains députés provinciaux. Des élus de Kindu ont fait le constat que l'insécurité bat son plein sur toute l'étendue de la ville et de la province en général.

« Depuis un certain temps, il y a une recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kindu, parce qu'il ne se passe pas un jour ou deux sans que l'on constate des cas de vol à main armée, des tueries et même des viols. On en vient à violer des femmes enceintes et des enfants », a déploré le député provincial Abeli Choma Florent.

Face à cette situation, ce groupe de députés s'est rendu auprès de l'autorité provinciale « pour lui présenter le cri d'alarme de la population afin qu'elle puisse trouver des solutions à cette situation ».

Selon le député Abeli, cette insécurité serait due au fait qu'à un moment donné, certains prisonniers et bandits ont bénéficié de la grâce présidentielle. Il demande non seulement à l'autorité provinciale et aux services de sécurité de prendre des mesures et des stratégies, mais aussi à la population de s'impliquer pour mettre un terme à cette insécurité.

Contacté par Radio Okapi, le maire de Kindu, Augustin Atibu Mulamba, a assuré avoir mis en place des mesures pour éradiquer ce phénomène d'insécurité.