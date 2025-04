Congo-Kinshasa: Décès du professeur Yves Mudimbe - Une grande perte pour la littérature et la philosophie, selon le Pr Huit Mulongo

Le professeur Yves Mudimbe Yoka est décédé mardi 22 avril aux États-Unis. Grand penseur, écrivain et philosophe, il a enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde, notamment à l'Université de Lubumbashi.

Auteur prolifique, il laisse derrière lui plusieurs oeuvres marquantes, dont Le Bel immonde, l'Invention de l'Afrique et Entre les Eaux, qui ont profondément influencé la pensée africaine contemporaine.

Un intellectuel majeur reconnu en RDC et à l'international

Le professeur émérite Huit Mulongo, l'un de ses anciens étudiants, estime que la RDC et le monde ont perdu un grand écrivain et philosophe, dont l'héritage continuera d'inspirer les générations futures.

« C'est un personnage littéraire et philosophique de très haut rang dans notre pays. La RDC, et plus largement le monde culturel et littéraire, retiendra de Yves Mudimbe qu'il a été l'un des premiers à instaurer une rupture dans l'écriture littéraire congolaise, avec son célèbre roman Entre les Eaux, suivi plus tard par l'Écart et bien d'autres », témoigne Huit Mulongo.

Un parcours remarquable

Né en 1941 à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, Yves Mudimbe reçoit une éducation classique chez les moines bénédictins, allant jusqu'à y faire son noviciat. À 21 ans, il renonce à la vie religieuse et poursuit des études de philosophie à Louvain, en Belgique.

Au cours des trois dernières années, il a fait don de sa bibliothèque--comprenant plus d'un millier de livres--à l'Université de Lubumbashi, un geste hautement apprécié par cette institution.

« Yoka nous quitte, mais il ne nous a pas quittés, car son oeuvre continuera de nous parler », conclut Huit Mulongo.