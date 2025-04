Congo-Kinshasa: Mon 30ème Point de Vue sur la situation que traverse notre pays - La République Démocratique du pays

Tenant compte des informations récemment diffusées en ligne par John Tshingombe Lukusa, qu'elles soient de nature véridique ou non, il est essentiel de les analyser minutieusement. Nous nous engageons à proposer des améliorations afin de saisir cette opportunité pour tracer des voies menant au développement intégral de notre pays, la République Démocratique du Congo (RDC).

Pour aider la RDC à résoudre la crise politique actuelle qui affecte dangereusement son environnement politique et socio-économique, il nous a été signalé que le Qatar projette d'organiser une table ronde politique pour les Congolais. Cette rencontre rassemblera plusieurs leaders politiques et les informations préliminaires ont été transmises aux équipes de Felix Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu Madidi, Moise Katumbi Chapwe, Corneille Nangaa Yobeluo, Bertrand Bisimwa ainsi qu'aux Messeigneurs Fulgence Muteba Mugalu et André Bokundoa Bo-Likabe.

Nous sommes également informés que la médiation qatarienne propose aux leaders politiques congolais des pistes de sortie aux multiples crises complexes que traverse notre pays depuis quelques décennies. Compte tenu des propositions formulées par le Qatar, il est de notre devoir de partager nos réactions et contributions afin de rechercher une paix durable, une prospérité assurée, et d'oeuvrer à faire du Congo un pays offrant des opportunités à tous ses citoyens. Nos contributions pour améliorer les propositions et engagements des Qataris sont les suivantes, et sont exprimées en gras :

1. Pas de changement de la constitution : Ceci est tout à fait acceptable.

2. Felix Tshisekedi reste en fonction jusqu'en 2028 : Acceptable ou non acceptable dépendant de la majorité.

3. Dissolution de l'Assemblée nationale et du Senat : Acceptable.

4. Composition d'une Assemblée nationale et d'un Sénat représentatifs de toutes les composantes ou parties prenantes, lesquelles vont définir le nombre ;

Proposition/modifications :

Composition équitable de l'Assemblée nationale incluant toutes les composantes nationales : l'Union Sacrée (le pouvoir), l'opposition civile, l'opposition armée, la société civile et les indépendants ou penseurs autonomes.

Nous proposons de supprimer le Sénat pendant la transition afin de favoriser le consensus lors des débats et des discussions parlementaires.

5. L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'engager une motion de censure ni de méfiance contre le gouvernement pendant la durée de 3 ans, de 2025 à 2028 :

Acceptable.

6. Mise en place d'un gouvernement réduit, non budgétivore :

Propositions/modifications :

Acceptable mais avec une perspective sur un changement des animateurs non impliqués dans les politiques défaillantes des années passées.

Un gouvernement de technocrates professionnels est nécessaire pour promouvoir la méritocratie et éliminer la médiocrité dans tous les secteurs.

Il est nécessaire d'utiliser les cadres congolais compétents pour honorer et réhabiliter le Congo.

Il existe de nombreuses compétences disponibles au Congo dans divers domaines.

Il est souvent admis qu'une équipe performante devrait être maintenue, tandis qu'une équipe qui échoue continuellement doit être remplacée.

La considération de la moralité doit être de mise en vue se débarrasser des gangsters politiques qui ne cessent de compliquer le leadership national.

7. La réduction de train de vie des institutions : Acceptable.

8. Définir de manière consensuelle les réformes à mener pendant les 3 ans :

Acceptable. Il est impératif de travailler sur la refondation du Congo conformément à des objectifs clairs pour atteindre un nouveau Congo.

9. Signature d'un Code d'éthique et conduite par les gestionnaires mis en place.

Acceptable, mais les nouveaux gestionnaires doivent être des personnes intègres sur le plan politique. Aucune dégradation morale ne sera tolérée dans le nouveau Congo, qui doit inaugurer cette période de transition avec succès.

10. Pendant ce temps, chaque chef de fil devra composer pour le déplacement de Doha, une équipe de six délégués ; lesquels prendront part aux assises que suggère la méditation qatarienne. Qui fasse à la complexité des questions rd-congolaises, plutôt que de chercher à résoudre le problème de manière sectoriel du genre Tshisekedi-Kagame, préfère aboutir à une solution globale.

Il serait imprudent de constituer ces équipes avec des personnes ayant une pensée unique, tout en espérant obtenir des solutions et des résolutions susceptibles de promouvoir la paix et la prospérité au Congo ainsi qu'auprès du peuple congolais.

En plus des six délégués représentant les six courants politiques, la médiation qatarienne devrait également envisager d'inviter 12 autres membres en plus des 36 participants aux débats, représentant ainsi la société civile et les indépendants ou penseurs autonomes. Nous pensons que cette approche pourrait dépolitiser les discussions et encourager des échanges hautement patriotiques, tout en décourageant les tendances à la distribution inéquitable des ressources entre les participants : le partage du gâteaux-Congo.

Les résultats de la médiation qatarienne pourraient déterminer l'avenir de la République Démocratique du Congo face aux défis du gangstérisme politique. La médiocrité de la politique congolaise émane de l'immoralité de certains politiciens affairistes qui travaillent sans réellement connaitre les attributions et les responsabilités d'un leader politique.

La culture congolaise actuelle doit être pris en considération dans cette table ronde de Qatar. La médiation qatarienne devrait être conduite dans l'esprit de ce que nous avions proposé pour le Forum Patriotique Indépendant, celui de permettre aux Congolais réunis de trouver des solutions acceptables avant de démarrer le changement que tous les Congolais attendent.

Nous suggérons l'organisation d'un Forum Patriotique Indépendant au Congo. Ce forum permettrait aux participants sélectionnés de mener des discussions approfondies sur l'état des lieux de chaque secteur. Sur cette base, ils pourront voter les résolutions nécessaires et proposer des stratégies pour atteindre une vision commune du développement national. Cela permettrait au gouvernement de transition de répondre rapidement aux attentes du peuple Congolais.

La médiation qatarienne doit savoir que la plupart des politiciens congolais poursuivent des intérêts personnels plutôt que ceux de la nation. Il est essentiel de garantir que la médiation qatarienne ne se traduise pas par une répartition du gâteau-Congo entre les participants. Cela ne représenterait pas un espoir réel pour le Congo et pour la population congolaise ni une reconnaissance à la hauteur de ce que les Qataris mériteraient de la part du peuple congolais.

Patriotiquement vôtre,