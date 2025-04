Congo-Kinshasa: Premier meeting annoncé ce jeudi, RDC - Revoici Jean-Marc Kabund sur la scène politique !

Sorti de prison, le 21 février 2025, sous les signes de la décrispation politique en RD. Congo, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, ancien Président ad intérim du parti présidentiel UDPS et actuel leader de l'Alliance pour le Changement (A.Ch), reprend sa place dans l'arène politique. Il tiendra un grand meeting ce jeudi 24 avril 2025, au siège de son parti à Kinshasa, à l'occasion du 3ème anniversaire de l'A.Ch. L'homme entend se repositionner comme le porteur du « Tshisekedisme authentique ».

De la renaissance à la réaffirmation

La scène politique congolaise s'apprête à vivre un moment de forte résonance symbolique et stratégique. Le jeudi 24 avril 2025, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, ancien Vice-Président de l'Assemblée Nationale à deux reprises et figure longtemps considérée comme le dauphin naturel du Président Félix Tshisekedi, opérera sa grande rentrée politique, après plus d'un an d'incarcération.

Ce retour sera scellé par un meeting d'envergure organisé au siège national de son parti, l'Alliance pour le Changement (A.Ch), fondé en avril 2022 à la suite de sa rupture fracassante avec l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Cette date coïncide, fait non anodin, avec le troisième anniversaire de la création de sa formation politique. Une manière assumée, pour l'opposant, de lier renaissance personnelle et réaffirmation doctrinale.

Héritage du Sphinx de Limete

Condamné en 2023 à sept ans de prison ferme pour outrage au Chef de l'Etat, propagation de faux bruits, injures publiques et imputations dommageables - des faits qu'il a toujours niés - Jean-Marc Kabund avait été gracié par ordonnance présidentielle, et libéré le 21 février 2025. Cette libération, à la fois politique et symbolique, avait immédiatement suscité des spéculations quant à son avenir dans l'opposition congolaise.

Ce jeudi, l'intéressé devrait enfin briser le silence et fixer l'opinion sur ses ambitions et sa ligne idéologique. Dans l'entourage de l'A.Ch, on laisse entendre que Kabund se présentera désormais comme le dépositaire du « Tshisekedisme authentique », en opposition à ce qu'il qualifie, depuis sa rupture, de « trahison de l'idéal du Sphinx de Limete ».

Ce positionnement doctrinal, qui vise à capitaliser sur l'héritage du père fondateur de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces dans l'opposition, à l'heure où plusieurs partis peinent à incarner une alternative cohérente.

Nouveau chapitre

D'ores et déjà, les cadres de l'A.Ch s'activent pour faire de ce meeting une démonstration de force. Plusieurs délégations de provinces sont attendues à Kinshasa, tout comme des sympathisants issus de la diaspora. L'événement s'annonce à la fois festif et revendicatif, avec au coeur des messages, un appel à la refondation morale de la République et à la restauration de la parole politique.

Reste à savoir si le « Tshisekedisme authentique » que brandit Jean-Marc Kabund saura séduire un électorat en quête de repères, à l'orée de nouveaux enjeux électoraux. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien bras droit du Président de la République est bien décidé à reprendre la parole, à reconquérir l'espace public, et à inscrire son retour dans une dynamique de rupture avec le pouvoir en place.

Entre message idéologique, appel à la remobilisation et clarification de son rôle dans l'opposition, le meeting du 24 avril pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre pour l'A.Ch, mais aussi pour l'opposition congolaise dans son ensemble.