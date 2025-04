Sénégal: Des jeunes paroissiens se lancent dans la production de séries pour vulgariser la foi catholique

Dakar — Les jeunes sénégalais Antoine samba et Alexandre Mendy, paroissiens de Diamaguène, dans la banlieue de Dakar, se sont lancés dans la vulgarisation de la foi catholique à travers la production de séries télévisées dont la dernière réalisation "Dogmatique" a été diffusé durant tout le carême 2025.

Cette auto production dont le dernier épisode a été diffusé, le lundi de Pâques, a été réalisée, selon les promoteurs, pour accompagner les catholiques à vivre leur foi durant les 40 jours de pénitence. Elle visait surtout à évangéliser et aider les catholiques à prier, ont déclaré les jeunes en visite à l'APS.

"Nous n'avons pas encore une idée de série qui va être tournée en dehors du carême. Parce que la série +Dogmatique+, c'est pour aider les catholiques à pouvoir prier durant leur temps de carême", a expliqué Antoine Samba, administrateur de "Catholicom", la structure de production mise en place depuis 2019 pour mener leur mission.

Il a précisé que cette première saison "Dogmatique", de vingt épisodes de 13 minutes chacun, diffusée trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi), sur la chaîne de télévision privée, TFM, a abordé des thématiques liées à la spiritualité, à la vie au quotidien, au vivre ensemble entre catholiques et musulmans.

Elle aborde également les sujets liés à la sagesse, l'épreuve, la quête, l'unité dans la diversité, la jeunesse, la foi, l'identité, les croyances et la réalité contemporaine.

Suivie par des milliers d'internautes sur YouTube, la série évoque aussi le sacrement du mariage et la mission assignée aux époux. Elle présente les différentes congrégations au Sénégal et l'histoire de l'évangélisation au pays de la "Téranga" (hospitalité).

"Ce film invite à la réflexion sur la manière dont les systèmes de pensée rigides peuvent limiter notre compréhension de l'autre et du monde", expliquent Antoine samba et Alexandre Mendy.

Elle a permis d'édifier le téléspectateur sur tous les sujets touchant les jeunes et leur époque, cibles de cette série qui se veut "didactique", selon les promoteurs.

La série "Théo le paroissien", une incarnation du chrétien perdu

Avec le même esprit que "Dogmatique", le duo a diffusé entre 2020 et 2024 trois saisons de la série "Théo le paroissien" sur la Tfm. Un film qui raconte les déboires de Théo, une incarnation d'un paroissien perdu dans l'ivresse et les péripéties de la vie.

Pour Alexandre Mendy, réalisateur et scénariste, "c'est la seule production qui sort du lot avec une orientation purement religieuse".

"Les gens n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut continuer. Je peux dire qu'ici au Sénégal, nous sommes la seule et unique boîte de production d'entités catholiques. Dans les autres films, tu vois un chrétien ou un catholique sur quelques passages. Mais avec nos séries, tu vois des prêtres, des soeurs et on a l'implication de la hiérarchie de l'église", indique-t-il, estimant que "cette production audiovisuelle est devenue très sérieuse".

L'option du format série vise à atteindre la jeune génération, selon Alexandre Mendy, estimant qu'il s'agit de "saisir les supports actuels pour mieux véhiculer les messages de l'église catholique" avant de pointer du doigt le manque de moyens, faute de soutien.

Des acteurs théologiens et amateurs à l'écran

La particularité de ces séries tournées en wolof et français avec beaucoup d'humour par moment est aussi le casting, selon son directeur de la production Alexandre Mendy. Ceux qui y jouent ne sont pas des acteurs professionnels, sauf Christiane Dumont connue à l'écran pour ses rôles dans de nombreuses séries, notamment "C'est la vie" [saison 1, 2015, réalisation Moussa Sène Absa et Fabacary Coly], "Golden" de Marodi, a-t-il précisé.

Il y a les personnages principaux Mathias et Maman Yvonne (interprétée par Léonie Sarr une théologienne) et l'apparition selon les épisodes des religieuses soeurs et curés, laïcs, entre autres. Les scènes sont interprétées dans les églises, dans les domiciles ou dans des structures hospitalières tenues par des religieuses.

"On est venu, on a trouvé une église, autour d'une table, un prêtre, une religieuse. (...) Alors que depuis qu'on est là, les jeunes s'identifient à nous. L'église domestique, dans les quartiers, l'entrepreneuriat, des non chrétiens, des protestants, des catholiques nous interpellent parce qu'ils comprennent mieux les choses à travers la série", explique l'administrateur et journaliste Antoine Samba, titulaire d'une licence en langue de l'Université Gaston Berger et d'un master 2 en journalisme communication de l'Institut de management de Dakar.

Il salue le soutien de techniciens musulmans qui les aident dans les tournages.

L'ambition de créer une télévision catholique

Il fait savoir que l'aventure de "Catholicom", l'entreprise audiovisuelle qu'il a créée avec Alexandre Mendy, un diplômé en informatique, formation en réalisation et scénariste avec "Signis" [l'association catholique mondiale pour la communication] fait partie du forum de l'entreprenariat catholique organisé par la paroisse de Diamaguène en 2019 où habitent les deux voisins.

"Je suis venu participer à ce forum et il y avait aussi Alex. On se connaissait dans le quartier mais, on n'avait pas cette affinité. Je suis venu avec un projet. Et lui, avait le même projet de création d'une plateforme de communication catholique. Au début, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. On a décidé de voir comment est-ce qu'on pourrait faire la symbiose", raconte Samba qui revient sur la genèse de ce projet dont la devise est "la communication au service de l'église catholique".

Sur la plateforme "Catholicom" mise en place depuis 2019, on peut lire des reportages sur les différents évènements autour de l'église, des films documentaires notamment sur "Popenguine", les séries télévisées, etc.

L'ambition de Alexandre et Antoine qui travaillent avec une dizaine de volontaires, faute de moyens, est d'avoir une télévision catholique pour continuer l'aventure audiovisuelle.