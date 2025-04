Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le pays et la Serbie signent un accord sur l'exemption des visas

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, et son homologue serbe, Marko Duric, ont signé, le 22 avril à Belgrade, en Serbie, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et un accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service.

Les deux personnalités ont eu une séance de travail au cours de laquelle elles ont exploré les opportunités « pour une coopération bilatérale gagnant gagnant ». La signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et un accord sur l'exemption des visas est un acte qui augure de nouveaux projets entre les ministères des Affaires étrangères du Congo et de la Serbie.

Prenant la parole, Jean Claude Gakosso a aligné les opportunités que le Congo pourrait offrir à la Serbie. De son côté, la République de Serbie a mis en exergue son expertise, et se dit prête à étendre sa coopération vers l'éducation à travers son programme intitulé « Le monde en Serbie ».

Le Congo estime que le rapprochement avec la Serbie permet un repositionnement au coeur de l'autre Europe, celle des Balkans, plus de trente ans après la chute du bloc socialiste. En effet, l'un des postulats de la politique étrangère du pays est de « S'ouvrir au monde à travers de nouveaux partenaires ».

La visite de Jean-Claude Gakosso, la toute première en Serbie, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Elle constitue une occasion pour les deux hautes personnalités d'amorcer un processus de relance des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Les relations diplomatiques entre le Congo et la Serbie remontent au 18 mars 1964. Ce pays a hérité des engagements internationaux de l'ex-Yougoslavie. Suite aux mutations sociopolitiques intervenues dans ces deux pays dans les années 1990, les relations ont perdu leur dynamisme.

L'ambassade de la République du Congo à Rome, dont la représentation est assurée depuis le 15 juin 2022 par Henri Okemba, a juridiction sur la Serbie. Celle de la Serbie en République Ddémocratique du Congo, représentée par Miroljub Jevtic, a juridiction sur le Congo.

Concernant les relations de coopération, elles reposent essentiellement sur l'accord de coopération technique, signé à Belgrade, le 28 mars 1964 ; la Convention sur la coopération dans les domaines de la science, l'éducation et la culture signée à Belgrade, le 28 mars 1964 ; l'accord de commerce et de coopération économique, signé à Brazzaville, le 26 mai 1964 ; l'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération, signé à Brazzaville, le 3 juin 1986. Ces accords n'ayant pas connu de mise en oeuvre, la coopération bilatérale est inexistante et mérite d'être redynamisée.

Signalons que depuis 2011, le gouvernement serbe a mis à la disposition du Congo des bourses d'études pour les étudiants des Etats membres du Mouvement des pays des non alignés, dans le cadre du projet « Le monde en Serbie ».