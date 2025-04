Cote d'Ivoire: Présidentielle pays - Tidjane Thiam radié de la liste électorale

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale par la justice ivoirienne, qui estime « qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française ».

La scène politique ivoirienne est à ce jour secouée par la décision du Tribunal d'Abidjan de radier Tidjane Thiam, président du parti de l'opposition PDCI-RDA, de la liste électorale à six mois de l'élection présidentielle d'octobre. Celui qui venait d'être désigné candidat de son parti pour ce scrutin se retrouve pour l'heure inéligible et ne pourra pas se présenter à la magistrature suprême à cause d'un imbroglio judiciaire autour de sa nationalité.

En effet, selon la Constitution de 2020, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être Ivoirien né de père ou de mère ivoirien. Or en 1987, à l'âge 25 ans, Tidjane Thiam demande à être naturalisé français, le Journal Officiel de la République française de cette année-là en atteste.

Cette demande de nationalité française, en apparence anodine, entraîne pourtant une conséquence juridique majeure : l'application automatique de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne qui stipule « que tout Ivoirien majeur acquérant une nationalité étrangère perd de plein droit la nationalité ivoirienne ».

Laissant croire qu'il avait la double nationalité, Tidjane Thiam a renoncé à la citoyenneté française en février dernier afin de pouvoir briguer la magistrature suprême. Une démarche que la justice ivoirienne a considérée trop tard pour valider son inscription puisque l'article 43-1 du Code de la nationalité précise qu'il faut être naturalisé Ivoirien depuis dix ans au moins pour être investi de fonctions ou de mandats électifs.

En réaction, Tidjane Thiam a dénoncé une manoeuvre politique visant à éliminer un adversaire sérieux du président Alassane Ouattara. Il a qualifié « d'injuste et incompréhensible », affirmant sa détermination à se battre pour le droit des Ivoiriens à choisir librement leur dirigeant. « Je n'accepte pas cette radiation, j'utiliserai tous les moyens légaux pour être candidat. J'ai été investi d'une mission par le PDCI qui m'a choisi comme son candidat pour l'élection présidentielle. Je suis Ivoirien, il n'y a aucune raison de m'empêcher de me présenter à l'élection présidentielle », a-t-il dit.

Cette affaire intervient dans un contexte politique déjà tendu, marqué par des précédents de violence électorales et de contestations des résultats. Le PDCI se retrouve fragilisé, sans candidat, à l'aube de la campagne, sans président puisqu'il faut être aussi Ivoirien pour diriger ce parti.

Avec la radiation de Tidjane Thiam et l'inéligibilité de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro à cause des condamnations judicaires, plus aucun poids lourd de l'opposition ne figure sur la liste électorale.