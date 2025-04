Congo-Brazzaville: Médias - Des journalistes africains réunis à Brazzaville sur les enjeux climatiques

Les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, avec une augmentation des inondations, de l'érosion, des vagues de chaleur, des perturbations dans les activités agricoles... Cette aggravation des risques naturels préoccupe les journalistes du bassin du Congo, qui souhaitent jouer un rôle actif dans la sensibilisation des décideurs et des communautés touchées.

Environ cent journalistes et médias africains se sont rassemblés à partir du 22 avril, à Brazzaville, dans le cadre de la première édition du Forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information dans le bassin du Congo (Fomadecie-BC).

Placée sur le thème de « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et la lutte contre le changement climatique », la rencontre a également attiré des représentants des pouvoirs publics, des institutions sous-régionales, du Programme des Nations unies pour le développement(Pnud), des chefs de projets de conservation de la biodiversité, du secteur privé, des organisations de la société civile en provenance du Gabon, du Cameroun, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, de la France, du Royaume-Uni...

La première édition du Fomadecie-BC est axée sur l'importance de la communication dans les politiques publiques environnementales pour en faire un vecteur stratégique des objectifs de développement durable. D'après le président du comité d'organisation, Raoul Siemeni, le but du forum est de créer un cadre d'échange et de réflexion entre les divers acteurs engagés pour la préservation de l'environnement, renforcer les capacités des médias et des communautés dans l'information environnementale, faciliter l'accès à des informations fiables sur le sujet et encourager des initiatives et partenariats pour une communication plus efficace et impactante.

Les organisateurs de l'événement espèrent aboutir à une meilleure intégration de la communication environnementale dans les politiques publiques, à des actions de sensibilisation renforcées et à un engagement accru des médias dans la vulgarisation des enjeux écologiques.

Les acteurs sous-régionaux peuvent aussi compter sur l'expertise de la Commission des forêts d'Afrique centrale(Comifac), une institution créée en 2005 qui regroupe onze États du bassin du Congo. La Comifac a promis de poursuivre le renforcement des capacités des membres du Réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale (Receiac) et à les impliquer dans les communications stratégiques lors des préparations notamment des Cop. Les autorités sont appelées à doter les médias de moyens conséquents et adaptés à l'heure de l'intelligence artificielle.

« C'est l'occasion de faire un plaidoyer afin que nos États puissent considérer le Receiac(à l'initiative du forum) comme un outil sous-régional pour informer-innover-agir, pour une meilleure gouvernance de nos ressources au niveau local, national, sous-régional et international », a plaidé le secrétaire permanent de la Comifac, Hervé Martial Maïdou.

De l'expertise de la Comifac s'ajoute l'engagement du Pnud à accompagner la démarche des hommes des médias, du Receiac, de l'Agence panafricaine de l'information et de la communication environnementale. L'initiative mérite le soutien des pouvoirs publics, selon la ministre congolaise de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, car elle s'inscrit dans le cadre de la Contribution déterminée au niveau national liée à l'accord de Paris sur le climat.

« L'implication des médias correspond aux engagements internationaux des pays de la sous-région », a salué Arlette Soudan-Nonault, lors de l'ouverture de la session technique du forum. Elle a, par ailleurs, annoncé le lancement dans quelques jours de la Radio-télévision du bassin du Congo.